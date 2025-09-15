Rheinmetall adquiere el área militar de los astilleros Lürssen

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 15 sep (EFE).- El fabricante alemán de armamento Rheinmetall adquiere Naval Vessels Lürssen (NVL), el área militar de los astilleros Lürssen, por lo que entra en un nuevo negocio, anunció hoy la compañía.

Rheinmetall informó este lunes de que todas partes prevén cerrar a comienzos de 2026 la transacción, que debe ser aprobada por las autoridades de defensa de la competencia y de la que no han dado detalles financieros.

«Con este adquisición estratégicamente importante, Rheinmetall amplia su cartera a la construcción naval y expande su posición como proveedor líder de tecnología de defensa en Alemania y Europa», dijo la compañía alemana en un comunicado.

El consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger, añadió que la compañía será en el futuro «un actor relevante por tierra, mar, aire y en el espacio».

«Con la adquisición acordada ahora impulsamos la consolidación de la industria de defensa en Alemania y Europa», dijo Papperger.

Asimismo Papperger destacó que Rheinmetall, que produce sobre todo tanques y munición, va a lograr «una potencia alemana para buques de superficie ultramodernos» y que contribuirá sustancialmente a fortalecer las capacidades de defensa marítima de Alemania y de los estados socios de la OTAN.

NVL, que tiene astilleros en el norte de Alemania y en otros lugares del mundo, facturó unos 1.000 millones de euros en 2024 con unos 2.100 empleados.

Anteriormente llamada Lürssen Defence, NVL fue escindida en 2021 de la división de yates y continuó dentro del grupo Lürssen como empresa independiente.

Actualmente se considera líder en la investigación y desarrollo de sistemas de superficie marítima. EFE

