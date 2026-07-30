Rheinmetall modernizará la fragata Bayern de la Armada de Alemania por cientos de millones

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Berlín, 30 jul (EFE).- La fragata Bayern de la Armada de Alemania se dispone a ser modernizada por la firma armamentística Rheinmetall, que informó este jueves de que percibirá varios cientos de millones de euros en un contrato para actualizar los sistemas de este navío clase F123.

El contrato, según un comunicado de la empresa, está valorado en «cientos de millones de euros» y permitirá a este barco especializado en la lucha contra submarinos disponer de la «última tecnología» para reforzar sus capacidades.

La fragata, que tiene 143 metros de eslora, lleva el nombre alemán del estado federado de Baviera, en el sur de Alemania.

Será modernizada a partir de finales de año en los astilleros de Wilhelmshaven hasta 2029.

Las obras incluirán sustitución de sistemas, revisión y modernización de equipos como los sensores de radar, propulsión y transmisión.

«Se mejorarán las capacidades clave de guerra antisubmarina», abundó Rheinmetall al informar del contrato.

La fragata Bayern, fabricada por la división naval del Grupo Thyssen -ahora ThyssenKrupp-, tiene capacidad para 236 soldados a bordo, y fue puesta en servicio el 15 de junio de 1996. EFE

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