Rheinmetall recibe un pedido de un miembro de la OTAN de munición de artillería para Kiev

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Berlín, 7 jul (EFE).- El consorcio armamentístico alemán Rheinmettall confirmó este martes un pedido por parte de un Estado miembro de la OTAN de varios miles de proyectiles de artillería del calibre 155 milímetros y cargas propulsoras para Ucrania por valor de varios millones de euros.

La producción de los proyectiles ER02A1 B/B de 155 milímetros, fabricados por Rheinmetall Expal Munitions en España, y de las cargas propulsoras modulares DM72, suministradas por Nitrochemie, ya ha comenzado y está previsto que se complete antes de abril de 2027.

Tanto los proyectiles como las cargas propulsoras ya están en servicio en varios países de la OTAN, pueden dispararse desde una amplia gama de sistemas de armas de 155 milímetros y ofrecen un largo alcance y una gran eficacia, destacó el comunicado.

Este contrato pone de relieve el alto nivel de especialización de Rheinmetall en el ámbito de los sistemas de artillería, subrayó el consorcio.

Según el comunicado, Rheinmetall sigue invirtiendo de forma considerable en ampliar la capacidad de sus instalaciones y en establecer nuevas plantas de producción con el fin de satisfacer la creciente demanda de proyectiles modernos de 155 milímetros y cargas propulsoras.

El grupo tecnológico, con sede en la ciudad alemana de Düsseldorf, en el oeste germano, es uno de los principales fabricantes mundiales de munición de gran calibre, y lleva ampliando su capacidad de producción desde 2022 con el objetivo de producir alrededor de 1,5 millones de proyectiles de artillería de 155 milímetros al año para 2030. EFE

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