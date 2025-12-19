Rheinmetall y KNDS entregarán 200 tanques Puma al Ejército alemán por 4.200 millones euros

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 19 dic (EFE).- Las empresas de armamento alemanas Rheinmetall y KNDS Deutschland entregarán al Ejército alemán 200 vehículos blindados Puma por 4.200 millones de euros.

Rheinmetall informó este viernes de que el contrato se lo ha adjudicado una empresa de riesgo compartido entre Rheinmetall y KNDS Deutschland.

Los primeros vehículos blindados serán entregados a mediados de 2028.

El pedido se remonta a un acuerdo inicial alcanzado en 2023, por el que la sociedad de riesgo compartido entre Rheinmetall y KNDS Deutschland entregó primero 50 tanques Puma y ahora se ha ampliado a otras 200 unidades. EFE

aia/ajs