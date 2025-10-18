Ribera: «Cada euro que dedicamos a los combustibles fósiles es un euro quemado»

Ámsterdam, 18 oct (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, aseguró este sábado ante los líderes socialistas europeos que «cada euro» dedicado a los combustibles fósiles «es un euro quemado» y no invertido en el futuro y en las personas.

«Cada euro que dedicamos a los combustibles fósiles es un euro quemado que no se invierte en nuestro futuro, en nuestra gente», dijo Ribera durante su intervención ante el congreso del Partido de los Socialistas Europeos celebrado en Ámsterdam, y añadió que «aquellos que queman nuestro dinero, seguirán obteniendo beneficios en lugar de invertir en nuestro propio futuro».

La vicepresidenta del Ejecutivo europeo defendió que hay que pasar a la acción en la transición ecológica como la única forma de «garantizar la prosperidad, la solidez y la inclusión».

«La carrera ha comenzado», añadió.

Por otra parte, Ribera reconoció que «no podemos pasar de un día para otro a una economía muy diferente, pero debemos ser serios y comprometidos», a la vez que «debemos prestar atención a las preocupaciones sociales durante ese cambio».

La política española llamó también a «colaborar con los actores industriales, para garantizar que haya una industria que prospere y que pueda ser una exitosa a largo plazo (…) de esto se trata el Pacto Industrial Limpio».

La Comisión Europea ha lanzado este año varias propuestas de «simplificación» o desregularización en favor del crecimiento económico y empresarial y con el fin de reducir las cargas administrativas de la regulación europea.

En el último año, Bruselas ha flexibilizado las obligaciones de recortar CO2 a los constructores automovilísticos, ha suspendido la tramitación de normas contra el ecopostureo y ha retrasado la implementación de las normas de diligencia debida y las leyes para frenar la deforestación importada, entre otras. EFE

