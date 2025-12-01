Ribera aboga en Roma por la defensa de los valores europeos ante la polarización mundial

Roma, 1 dic (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, abogó este lunes por «ser fieles a los principios y valores» del bloque comunitario ante un mundo polarizado, al intervenir en Roma en el XXI Foro Italia-España.

«Tenemos la impresión de estar viviendo un momento de escepticismo y polarización y hay quien defiende abiertamente ‘menos democracia y más eficacia’. ¿Qué podemos hacer? La receta es relativamente simple: ser fieles a nuestros principios y valores», declaró la política española en el Foro, en el Palacio del Campidoglio romano.

Ribera también recomendó «actualizar la lectura de los datos» que rodean al proyecto comunitario para detectar sus «debilidades y puntos fuertes» y ser «flexibles y muy eficaces» en la respuesta.

Pero también Europa debe «tener muchos amigos dispuestos a seguir defender y construyendo» en un momento «enormemente turbulento» en el que se está fraguando un esquema «multipolar».

«El otro día un parlamentario europeo decía, con mucho acierto, que Europa ha infraestimado la amenaza de un vecino, ha sobrevalorado la lealtad de un amigo y yo añadiría que nos hemos despistado un poco con un tercero que ha ganado peso a gran velocidad. Pero este es el contexto en el que nos movemos», declaró.

La vicepresidenta europa apostó por seguir trabajando en tres ejes, «seguridad, competitividad y libertades», así como por la transformación verde, infraestructuras más eficientes y el acceso a las materias primas, aprovechando las ventajas del mercado único.

Pero la Unión Europea debe «repensar» cómo se relaciona con los grandes actores globales, también China, para «seguir construyendo» y «estar más presentes en el resto del panorama internacional».

El Foro de Diálogo Italia-España ha reunido en Roma a responsables políticos y empresariales «para construir una Europa más segura y resiliente», en un encuentro en el que se abordaron cuestiones como la soberanía alimentaria, la defensa o seguridad comunes.

Por la parte española, han intervenido la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, además del titular de Agricultura España, Luis Planas, que dialogó con su colega italiano Francesco Lollobrigida.

Además, estuvieron presentes directivos del mundo empresarial de ambos países, como el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y de la patronal italiana Confindustria, Emmanuele Orsini.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, destacó la relación italoespañola a través de unos «lazos históricos que no son solo económicos, sino principalmente culturales, lingüísticos, de valores y religiosos».

También reiteró la importancia de invertir en seguridad, un aspecto que a su parecer «significa mucho más que invertir en armamento».

«La seguridad es infraestructura», agregó.

Por su parte, el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, puso en valor los retos en común que comparten ambos países en materia de seguridad alimentaria o gestión del agua, unos desafíos que está seguro de que podrán superar «con la relación de amistad» y la «voluntad de trabajar en común».

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sara Aagesen, insistió por su parte en impulsar las energías renovables, que significaría «apostar por soberanía energética y por proteger a Europa a la vez que se protege al planeta». EFE

