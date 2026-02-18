Ribera defiende el papel de la AIE para «tomar decisiones sólidas y no caprichosas»

2 minutos

París, 18 feb (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera defendió este miércoles el papel «fundamental» de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para disponer de «series de datos confiables que permitan tomar decisiones sólidas y no caprichosas» en materia energética.

«Creo que el papel de la Agencia Internacional de Energía es fundamental de cara a contar con series de datos confiables que nos ayuden a tomar decisiones sólidas, no decisiones caprichosas, sino decisiones sólidas», dijo Ribera a EFE al ser preguntada por los ataques de Estados Unidos a esta institución.

En la primera jornada de la ministerial de la AIE en París, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, pidió hoy que «deje de lado el cambio climático» para centrarse en la seguridad energética.

El republicano había amenazado previamente con retirar a Estados Unidos de la institución, fundada para coordinar las respuestas al problema del suministro de petróleo tras la crisis petrolera de 1973, a menos que reforme su forma de trabajar.

Ribera, que es también responsable de Competencia en el Ejecutivo comunitario, puntualizó que la misión fundacional de la AIE es la seguridad energética, un concepto que hoy está estrechamente ligado al clima, al coste de esa seguridad y a la disponibilidad de recursos, dijo, lo que exige «un esfuerzo de cooperación global como el que ofrece la Agencia», añadió.

La vicepresidenta comunitaria reconoció que existen «soluciones diferentes» según los continentes y que Estados Unidos ha defendido los combustibles fósiles, aunque el tono mayoritario de los participantes en la ministerial, que termina mañana jueves, apuesta por una energía «confiable, segura y a precio razonable», basada en la descarbonización y la modernización del sistema energético.

Sobre la defensa de la energía nuclear por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, Ribera señaló que cada país elige la combinación tecnológica que mejor se adapta a su realidad, si bien destacó la importancia de vincular las políticas de energía y clima con seguridad y cohesión. EFE

pol-cat/rod