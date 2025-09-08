Ribera defiende reforzar la relación entre la UE y África con «amistad y cooperación»

2 minutos

Adís Abeba, 8 sep (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE) Teresa Ribera subrayó este lunes durante la segunda Cumbre del Clima de África (ACS, en sus siglas en inglés) la importancia de reforzar la relación entre África y Europa a través de la «amistad y la cooperación» en un contexto de tensiones y desafíos globales.

«Sabemos que cada uno es dueño de su propio futuro y que no nos corresponde decir a nadie lo que debe hacer, pero siempre es bueno sentir que hay amigos cerca dispuestos a apoyar en caso de que sea necesario», afirmó Ribera durante su participación en la cumbre, que tiene lugar en Adís Abeba.

Consideró necesario reforzar la relación entre ambos continentes en un contexto en el que algunos actores «pueden sentir la tentación de romper alianzas, actuar de manera aislada o cuestionar el sistema multilateral basado en la cooperación y la previsibilidad».

«Por eso queremos estar aquí», dijo Ribera, al tiempo que agradeció la invitación a la cumbre, a la que, aseguró, la Unión Europea acude para «aprender, escuchar y expresar que estamos cerca y que queremos seguir estándolo».

Asimismo, aplaudió que África trabaje cada vez más de forma regional y con una voz común: «Sabemos lo que significa porque en Europa hemos sufrido y disfrutado durante largas décadas lo que implica construir un proyecto común. Y sabemos que es un reto, pero también que es muy importante», señaló.

«Por eso es tan positivo, tan impresionante, ver este esfuerzo, esta capacidad de reunir a tantos líderes y personas comprometidas de diferentes rincones de África para expresar su voz, su voluntad, sus soluciones y sus preocupaciones», agregó.

Asimismo, en los márgenes de la cumbre se reunió con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, según publicó el mandatario en la red social X, para abordar «asuntos multilaterales», aunque no trascendieron los temas tratados.

La cumbre, coorganizada por la Unión Africana (UA) y el Gobierno etíope, reúne desde este lunes en Adís Abeba a líderes africanos que buscan una posición común continental para impulsar soluciones frente a la crisis climática en foros internacionales como la ONU o el G20.

El encuentro, que congrega a dirigentes, representantes políticos y miembros de la sociedad civil de África y de la comunidad internacional, se celebra hasta el próximo miércoles bajo el lema «Acelerar las soluciones climáticas globales: financiar el desarrollo resiliente y verde de África». EFE

