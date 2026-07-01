Ribera destaca las políticas de Cohesión como «piedra angular» de los planes de Bruselas

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Bruselas, 1 jul (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, aseguró este miércoles que las políticas de Cohesión son «una piedra angular de los planes» del Ejecutivo comunitario, y apostó por una gestión descentralizada de esos fondos.

«La política de Cohesión sigue siendo una piedra angular de los planes y garantiza que se respete su papel en su gobernanza, porque no podemos cumplir nuestros objetivos si trabajamos desde una centralización del poder», dijo Ribera durante su intervención en un debate sobre clima y energía en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR).

«No obstante, debemos compartir responsabilidades y aunar esfuerzos de manera respetuosa y eficaz», subrayó.

Las regiones europeas vienen reclamando que en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 no se centralicen los fondos de cohesión como ha planteado el Ejecutivo comunitario.

Con respecto a la propuesta de la Comisión, Ribera sostuvo que «tiene como objetivo apoyar la transición limpia y justa, situando a las regiones en el centro de la misma».

Y añadió que el hecho de que la UE «importa más de la mitad de la energía que consume» supone «una debilidad estratégica» que ha provocado que el reciente conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos le haya costado al club comunitario «40.000 millones de euros en importaciones adicionales en solo 3 meses».

La presidenta del CdR, Kata Tüttő, destacó el papel de las políticas de cohesión para afrontar la transición energética y climática de las regiones y ciudades europeas y reclamó que sean los entes locales quienes «diseñen, no solo implementen» estas medidas.

«Mientras toda la atención europea y de los líderes y la atención nacional se mueve debido a la crisis constante hacia las fronteras y más allá, la atención de los líderes locales ha sido constante y persistente en los objetivos locales de clima y energía y los planes de acción de energía climática», añadió Tüttő.

Ribera abogó por que los gobiernos locales y regionales «trabajen juntos» para «desarrollar, adoptar y aunar esfuerzos» en torno a la estrategia de adaptación ante el cambio climático que la Comisión pretende aprobar durante la segunda mitad del año.

«El cambio climático es un asesino silencioso. Sí, en el continente más rico del mundo, no estamos preparados. No estamos lo suficientemente preparados para el impacto del cambio climático que daña a las personas», agregó Ribera.

En el debate, las ciudades y regiones europeas instaron a garantizar «un apoyo claro y específico para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos a nivel regional y local» en el próximo presupuesto europeo, tras la ola de calor que ha dejado en gran parte de Europa temperaturas de récord. EFE

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(vídeo)(foto)