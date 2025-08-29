Ribera dice que la UE no debe ceder a las exigencias de Trump sobre grandes tecnológicas

2 minutos

Londres, 29 ago (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, pidió este viernes al bloque comunitario ser «valiente» ante las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de implementar cambios en la regulación que Europa impone a las empresas tecnológicas.

En una entrevista publicada hoy en el diario británico ‘Financial Times (FT)’, la número dos de la Comisión dijo que los negociadores comerciales de Bruselas habían sido «amables» con Washington al finalizar un acuerdo comercial bilateral a finales del mes pasado en Escocia, pero advirtió que la Unión Europea (UE) no debería aceptar ninguna «medida coercitiva» de Estados Unidos (EE.UU.) para diluir las leyes tecnológicas europeas.

«Podemos ser amables, educados, intentar encontrar maneras de resolver problemas y discrepancias, pero no podemos aceptar todo lo que [exijan]. No podemos estar sujetos a la voluntad de un tercer país”, declaró Ribera al FT.

Después del acuerdo suscrito entre Washington y Bruselas, Trump ha amenazado con imponer controles arancelarios y de exportación a los países que tengan impuestos o leyes sobre las empresas tecnológicas que, a su juicio, «discriminen» a Estados Unidos.

Ribera recordó que el bloque comunitario tiene soberanía sobre su regulación y prometió defender esta postura -y, por consiguiente, los intereses y derechos de los consumidores y ciudadanos de la UE- como parte de las conversaciones comerciales con EE.UU..

«Si tenemos este enfoque general y hay un intento de reabrir las cosas, la pregunta es: ¿Entonces no hay acuerdo comercial? No podemos jugar con nuestros valores solo para complacer las preocupaciones de otros», incidió la vicepresidenta al diario británico.

El ataque de Trump a las normas y los impuestos digitales de la UE coincide con el momento en que Bruselas debe decidir cómo proceder en una serie de investigaciones sobre las actividades de empresas tecnológicas estadounidenses, como la red social X de Elon Musk, Apple o Meta.

Bruselas comenzó el jueves a implementar su parte del acuerdo comercial al reducir los aranceles sobre diversas importaciones estadounidenses, como automóviles y otros productos industriales, pero todavía están sujetos a la aprobación de los Veintisiete y el Parlamento Europeo y, en caso de nuevos aranceles de EE.UU., podrían reevaluarse los compromisos. EFE

rb/rod