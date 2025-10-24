Ribera espera que Francia «entienda» la necesidad de interconexiones tras apagón de abril

Lisboa, 24 oct (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera afirmó este viernes en Lisboa que espera que Francia «entienda» que no se puede negar la necesidad de acelerar las interconexiones energéticas entre la Península Ibérica y el resto de Europa, tras el apagón que afectó a España y Portugal en abril.

«Espero que un país proeuropeo, como siempre ha sido el caso de Francia, entienda que es algo que no se puede negar», dijo Ribera en declaraciones a la prensa en inglés.

«Necesitamos acelerar los esfuerzos para completar los proyectos que ya están sobre la mesa, pero también garantizar que tenemos que seguir adelante en torno a los que estaban programados no hace tanto, pero hace mucho tiempo ya», añadió la vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.

La responsable europea se reunió este viernes en la capital lusa con la ministra de Medioambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho.

Con ella conversó sobre la cumbre europea del jueves en Bruselas, en la que los líderes de los Veintisiete despejaron el camino para que el bloque pueda adoptar un objetivo de recorte de CO2 para 2040 del 90 % respecto a 1990.

Ribera recordó a los periodistas tras el encuentro que este año hay un programa desarrollado y apoyado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para las interconexiones energéticas, y que la Comisión ha propuesto para el próximo marco financiero multianual multiplicar los fondos dedicados a este asunto.

«Esto significa, de hecho, que es una obligación. La Comisión está totalmente dedicada y comprometida para garantizar que no son solo nuevas inversiones para nuevas redes (energéticas) o la modernización de las redes tradicionales, sino que también hay metas que tienen que ser cumplidas», remarcó la exvicepresidenta y ex ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España.

En ese sentido, destacó «la importancia» de que haya cooperación entre los Gobiernos de las distintas regiones, como el sudoeste de la UE, para que las interconexiones se desarrollen plenamente, y recordó que el papel de la Comisión es garantizar que esto ocurra.

Por su parte, Carvalho indicó que todavía no hay fecha fijada para la reunión prevista este otoño entre Portugal, España, Francia y la Comisión Europea para abordar este asunto, debido a los cambios en el Gobierno francés y la agenda de los respectivos ministros, que están preparando la COP 30 a mediados de noviembre en Belém (Brasil).

«Aun así, esperamos que todavía sea este año. Francia, después de la cuestión del apagón, mostró una mayor apertura», recordó. EFE

