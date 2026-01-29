Ribera pide responder a Trump con comercio, Estado de derecho, previsibilidad y normas

2 minutos

Bruselas, 29 ene (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, defendió hoy «el poder blando» como una gran fortaleza de la Unión Europea y pidió responder con «comercio, Estado de derecho, estabilidad, previsibilidad y normas» al relato de debilidad que promueve el presidente de EE.UU., Donald Trump.

«Tenemos que pensar cómo podemos usar nuestra tradición de ser un centro de poder blando, hacer que el poder blando sea más poderoso. Es decir: comercio, Estado de derecho, estabilidad, previsibilidad y normas», dijo Ribera.

La socialdemócrata española se expresó así en un panel en la conferencia ‘Limpia, justa y competitiva: un plan para las economías y las sociedades de Europa’ de Bruselas, en la que hizo de anfitriona.

«Esta es una gran oportunidad para darnos cuenta de lo importante que es defender los principios básicos», agregó Ribera, quien subrayó que «el efecto Bruselas aún existe» y otros países y regiones del mundo observan con atención la reacción de los europeos ante las turbulencias y cambios geopolíticos.

La política europea hizo una defensa del multilateralismo y de los valores europeos, entre críticas veladas a la política de Donald Trump.

«Estoy segura de que para muchos estadounidenses no han sido días o semanas fáciles. Pero tenemos a Bruce Springsteen cantando, a gente protestando en las calles…», dijo en un foro en el que participaron también el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, entre otros.

Este comentario se refiere a la canción ‘Streets of Minneapolis’ que acaba de publicar el rockero para protestar contra la violencia de agentes federales de inmigración en Mineápolis y a las manifestaciones organizadas contra el despliegue del ICE en esa ciudad estadounidense.

«No podemos permitirnos estar tristes, nostálgicos, con la convicción de que estamos en un mundo en declive donde el derecho internacional ya no funciona. No es verdad», recalcó la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva. EFE

