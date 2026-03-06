Ribera rechaza reformar de nuevo el mercado eléctrico de la UE y eliminar el precio al CO2

Bruselas, 6 mar (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, afirmó que la UE no debería volver a reformar el diseño del mercado eléctrico ni el sistema marginalista, y defendió mantener también la señal del precio del carbono del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS).

«No tocaría la regulación (…). No podemos eliminar las señales coherentes de medio y largo plazo, sería retrasar las decisiones, no podemos despistar a los inversores, no podemos estar cambiando de sistema cada dos por tres», declaró a EFE Ribera.

La vicepresidenta comunitaria, que como ministra española de Transición Ecológica estuvo muy involucrada en la reforma del mercado de la electricidad de la UE adoptada en 2024, considera que hay «mucho margen dentro de la regulación existente».

Ese margen existe «tanto en relación con el carbono como con el mercado eléctrico, el régimen fiscal y las ayudas de Estado que pueden acompañar este proceso», agregó.

La vicepresidenta comunitaria llamó a «resistir la tentación de algunos que piensan que simplemente por que desaparezca el precio del CO2 se van a resolver sus problemas energéticos».

«Es mentira», zanjó.

Ribera se expresó de esa forma mientras la Comisión Europea trabaja en diferentes opciones que presentar a los líderes de los Veintisiete en la cumbre europea del 19 de marzo, en la que los jefes de Estado y de Gobierno abordarán la cuestión de los precios de la energía y la competitividad industrial.

En ese marco, la socialdemócrata española considera que cambiar de nuevo las reglas generaría incertidumbre y frenaría las inversiones en la transición energética, y señaló que el actual marco regulatorio europeo ofrece ya herramientas suficientes para aliviar los costes energéticos sin alterar el funcionamiento básico del mercado.

«Contamos con un abanico muy amplio de decisiones», señaló, aludiendo a instrumentos como los contratos por diferencia, el uso de los ingresos del mercado de carbono o medidas fiscales que permitan aliviar el coste de la electricidad para hogares e industrias.

Los Estados miembros, agregó, también pueden utilizar diferentes mecanismos dentro del sistema actual para amortiguar los precios energéticos o apoyar a determinados sectores, siempre que esas medidas no distorsionen las señales necesarias para atraer inversiones.

«No podemos hacer movimientos pendulares que generen confusión y que espanten a los inversores», señaló.

En cuanto al debate sobre el sistema ETS que pone precio a cada tonelada de CO2 emitida por las grandes industrias y otros sectores, Ribera afirmó que «la señal de precio del carbono es muy importante».

«No podemos eliminarla porque esto dificultaría las decisiones de inversión», comentó.

Ribera también pidió emplear bien el dinero público en función de los objetivos y no tirarlo «a la basura», sino destinarlo a acelerar el despliegue de energías renovables, reforzar las redes eléctricas, impulsar el almacenamiento energético o facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas.

Se mostró incluso partidaria de acordar subvenciones puntuales al gas en momentos de emergencia para aliviar las facturas de los consumidores de gas y electricidad, pero no de forma permanente.

«Lo que no debemos hacer es subvencionar el gas para siempre», afirmó.

Pequeños reactores modulares

En paralelo a ese debate, la Comisión Europea presentará la próxima semana varias iniciativas energéticas, entre ellas una de apoyo al desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR, por sus siglas en inglés), una tecnología nuclear aún no disponible a escala comercial que en los últimos años ha generado gran interés.

«Es una fase importante si queremos estar en condiciones de poder contar con tecnología de aquí a diez años, pero no es algo que vaya a estar operativo mañana ni pasado mañana», afirmó.

Ese paquete sobre energía también propondrá financiación para infraestructuras energéticas, sobre todo redes eléctricas, y propuestas para facilitar la reducción de la factura eléctrica de los ciudadanos, por ejemplo a través de las comunidades energéticas o de la fiscalidad. EFE

