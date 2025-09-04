Ribera señala la «incapacidad» de la UE de actuar unida frente al «genocidio» en Gaza

París, 4 sep (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera expresó este jueves su «frustración» por la «incapacidad» de la Unión Europea (UE) para actuar unida frente al «genocidio» en la Franja de Gaza.

«El genocidio en Gaza expone la incapacidad de Europa para actuar y hablar con una sola voz, incluso mientras las protestas se extienden por ciudades europeas y 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU piden un alto el fuego inmediato», lamentó Ribera en su discurso de inauguración del curso universitario en la Facultad de Ciencias Políticas de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA).

A una pregunta posterior de un alumno sobre el mismo asunto, la vicepresidenta comunitaria para una transición limpia, justa y competitiva, así como comisaria de Competencia incidió en que la situación en Gaza es una «verdadera prueba para nosotros, no solo para los europeos, sino para el mundo en general».

Y se preguntó «hasta qué punto somos capaces de plantar cara y romper esta horrible situación que presenciamos, lo que demuestra -según dijo- hasta qué punto pasamos por alto otras importantes medidas para detenerla».

Ribera consideró que la Unión Europea tiene «un papel relevante que desempeñar» y, de hecho, durante un tiempo, ha dedicado «una gran cantidad de recursos» a Palestina, pero en su opinión «sigue ocurriendo que muchos Estados miembros están tomando medidas equivocadas».

«Es muy frustrante ver que aún tenemos dificultades para avanzar unidos. Soy una de las que viven esta frustración», aseguró Ribera.

No obstante, matizó que «aunque sea muy lento, vemos algunos avances y debemos seguir trabajando, no aceptar la frustración», sino seguir luchando por la seguridad marítima, por la liberación de rehenes, por la protección de los periodistas y por «la recuperación de lo que debería ser una vida normal para la población».

Al menos 63.746 personas han muerto y más de 161.000 han resultado heridas en los ataques israelíes contra Gaza desde que comenzó la ofensiva, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según el último recuento de las autoridades sanitarias del enclave, que no diferencia entre civiles y combatientes.

Otros 367 palestinos han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, entre ellos 131 menores, según el Ministerio de Sanidad gazatí. La mayoría de estas muertes se han registrado este verano, después de meses de bloqueo a la entrada de suministros por parte de Israel, que controla todos los accesos a la Franja y al que organizaciones internacionales acusan de genocidio. EFE

