Ribera subraya la pertinencia de la DMA europea para la competencia en el negocio digital

3 minutos

París, 1 dic (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera defendió este lunes en la OCDE la pertinencia del reglamento europeo DMA sobre los servicios digitales a la vista del número de otras jurisdicciones que van en la misma línea y de las empresas del sector que piden un espacio abierto.

Ribera insistió en el objetivo del Digital Markets Act (DMA), que entró totalmente en vigor en 2024, de que un dominio de posición no debe impedir la innovación, en la apertura de una nueva edición del Foro Mundial sobre la Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La responsable europea de la política de la competencia explicó que hay «un gran número de pequeñas empresas de jurisdicciones exteriores» que les piden «mantener un espacio abierto para los nuevos entrantes».

También dijo que muchas jurisdicciones en el mundo «tratan de adoptar reglamentos similares» en sus propios mercados.

A su juicio, todo eso pone en evidencia lo acertado de haber abierto el camino a una normativa que, en cualquier caso «no debe ser un obstáculo a la innovación».

Preguntada sobre los desafíos que plantea a las autoridades de la competencia las políticas que tratan de fomentar tecnologías limpias, la comisaria señaló que esas políticas no generan distorsiones.

A su juicio, son aspectos importantes para conseguirlo la transparencia en todas las actuaciones y un acceso equitativo de todos los actores a las informaciones necesarias para tomar decisiones de inversión.

Ribera, que recordó que lleva un año en el puesto, desde que entró en funciones la actual Comisión Europea, defendió la acción de la OCDE y de este foro que se viene celebrando desde 2001 porque «es un bastión del multilateralismo que tenemos que preservar».

Insistió en que la política de la competencia «es un pilar esencial para que haya mercados abiertos, justos y equitativos» y no un instrumento para el proteccionismo.

Antes de intervenir Ribera, el discurso de apertura correspondió al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, quien se felicitó de la presencia en el foro de más de 100 autoridades de la competencia de todo el mundo e hizo un repaso de algunas evoluciones de los últimos años.

Cormann señaló que en las 66 jurisdicciones que han servido como base a un estudio de su organización, se ha constatado un aumento del 20 % de las operaciones de fusión examinadas por las autoridades de la competencia entre 2015 y 2024.

El pico de fusiones se alcanzó en 2021 cuando hubo más de 12.000 notificaciones. Las autoridades han intervenido durante esos años de media en una horquilla de entre el 4 % y el 7 % de los casos, cifras que han permanecido estables durante los años del análisis. EFE

ac/atc/mr