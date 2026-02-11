Ricardo Darín, feliz por el nacimiento de su nieto, Dante

Redacción Internacional, 11 feb (EFE).- El actor argentino Ricardo Darín se mostró emocionado con el nacimiento de su primer nieto, Dante, el lunes en un hospital de Barcelona, según manifestó el intérprete en un vídeo a preguntas de medios y distribuido este miércoles en redes sociales.

El pasado lunes la actriz española Úrsula Corberó y el hijo del reconocido intérprete, Ricardo Mario Darín, más conocido como el Chino Darín, fueron padres por primera vez tras una relación de diez años.

En el vídeo, Ricardo Darín responde a la prensa que Corberó y el bebé se encuentran «muy bien», y confirma que su nieto es un niño llamado Dante.

«Ha sido un parto natural y ha ido todo fantástico», dice Darín, que asegura que no puede sacarle parecidos familiares ya que todavía «es muy chiquito».

«Estamos todos muy felices», asegura el intérprete argentino, quien no se atreve a dar consejos, ya que, la paternidad «es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia».

Corberó y Chino Darín se conocieron durante el rodaje de la serie ‘La embajada’.

La actriz española confirmó su embarazo en septiembre del año pasado, tras semanas de rumores, con una imagen publicada en redes sociales.

También en un vídeo distribuido en redes, el Chino Darín confirmó que tenían claro que el pequeño naciera en España.

«Me pareció que debía ser así, que ella se sintiera cómoda estando en su tierra, que se hablara en su idioma materno, y hoy lo agradezco porque siento que todo se dio de una forma muy armoniosa», afirmó.

El hijo de Ricardo Darín aseguró que está teniendo unos días «muy intensos», ya que llegó a España desde un rodaje en Buenos Aires.

«Ella está muy bien, está cansada por supuesto, está tratando de recuperar un poco la energía y el sueño para encargarse de la criatura. Estamos todos muy contentos, la familia, los amigos, entiendo que está todo el mundo muy pendiente de esto», dijo.

Y reconoció que este va a ser, el de papá, el papel de su vida: «una construcción a futuro, con mucha paciencia y dedicación». EFE

