Ricardo Darín y otros actores de Argentina piden regular el uso de inteligencia artificial

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Buenos Aires, 20 may (EFE).- Ricardo Darín y otros actores de Argentina lanzaron este miércoles una campaña para reclamar que se regule el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito audiovisual.

La campaña, ideada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, busca hacer visibles los riesgos vinculados al uso de imágenes, voces y réplicas digitales capaces de reproducir identidades y actuaciones, una problemática que afecta de manera directa el trabajo y los derechos de intérpretes y trabajadores de la actividad.

La acción incluye una serie de videos, el primero de los cuales, lanzado este miércoles, cuenta con la participación de Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile.

«Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo», expresan los actores en las piezas audiovisuales de esta campaña.

Según informó en un comunicado la Asociación, en los próximos días se sumarán nuevas piezas protagonizadas por reconocidos actores y actrices del país suramericano.

La entidad sindical que representa a los actores explicó que «la campaña destaca la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público».

La Asociación Argentina de Actores y Actrices señaló que trabaja junto a sindicatos y organizaciones del sector audiovisual y cultural para impulsar propuestas orientadas a defender los derechos laborales frente al avance de estas tecnologías. EFE

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