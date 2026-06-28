Richard Ríos lamenta las ocasiones desaprovechadas para vencer a Portugal

Compartir

1 minuto

Miami (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El mediocentro colombiano Richard Ríos aseguró este sábado que lo único que faltó fue el gol para vencer a Portugal, en un partido que acabó en empate a 0 y sirvió a Colombia para acabar como primera del grupo K.

«Nos hizo falta el gol. Siento que sí, de tantas veces que llegamos queda un poquito de amargura porque tuvimos la oportunidad para hacer el gol», dijo.

«Eso es lo que nos falta a veces, meter las que tengamos, porque sabemos que va a ser muy difícil en estos partidos, que son muy cerrados, contra rivales complicados», agregó.

Ríos saltó al campo en la segunda mitad y tuvo una de las mejores ocasiones de Colombia en el encuentro.

«Ustedes pudieron ver que lo que queríamos era la victoria. Desde el primer minuto hasta el último minuto. No se nos dio. Así es el fútbol, pero bueno, clasificamos el primero y la humildad ante todo porque seguimos trabajando, seguimos reconociendo nuestros errores y siento que eso nos va a llevar muy lejos en este campeonato», destacó.

Por último, afirmó que no depende de ellos considerarse candidatos al título o no, sino que ahora deben centrarse en Ghana, rival de Colombia en dieciseisavos de final. EFE

hbc/hbr

(video) (foto)