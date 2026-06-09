Ricky Martin, Calamaro, Caifanes y Beéle lideran cartel de Festival Cordillera de Bogotá

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Bogotá, 9 jun (EFE).- Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Beéle y Sean Paul lideran el cartel de la quinta edición del Festival Cordillera, que se celebrará el 12 y 13 de septiembre próximos en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

El festival, que reivindica «los sonidos que han recorrido» América «de extremo a extremo», contará además con la participación de los puertorriqueños Kany García, Cultura Profética y Draco Rosa; el dominicano Vicente García, y los colombianos Grupo Niche, Bonka, Diamante Eléctrico, Poligamia y Andrés Cepeda, que cantará los dos días del evento.

«Este año rendimos homenaje a las aguas del sur, cuyos caminos milenarios llevaron instrumentos, bailes y canciones a través del continente, por eso, El Futuro Es Latino», añadieron los organizadores en un comunicado.

Igualmente saldrán a la tarima los mexicanos Panteón Rococó, Fobia y Ed Maverick, así como los argentinos Dread Mar I, Miguel Mateos, Tan Biónica, y los españoles Mago de Oz y Jarabe de Palo, que tendrá como cantante invitado al puertorriqueño Pedro Capó, quien rendirá un homenaje al fallecido líder de la banda, Pau Donés.

«Más leyendas y nuevos soles latinoamericanos se unirán a esta gran celebración el 12 y 13 de septiembre en Bogotá para una nueva edición del Festival Cordillera. Porque mientras el mundo sigue intentando entendernos, nosotros seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer: cantar, bailar, sudar, brindar y abrazarnos bajo las mismas canciones. El sur siempre sube», agregaron los organizadores. EFE

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