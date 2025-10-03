The Swiss voice in the world since 1935
Ricky Martin, Carín León y Natalia Lafourcade, entre los estrenos musicales de la semana

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Miami (EE.UU.), 3 oct (EFE).- Los estrenos musicales llegan esta semana con nuevas colaboraciones y talento mexicano: la estrella puertorriqueña del pop latino Ricky Martin y el mexicano Carín León versionaron el éxito ‘A medio vivir’ y la mexicana Natalia Lafourcade protagonizó el tema oficial de la serie ‘Cometierra’.

Igualmente, los artistas mexicanos Armenta y Gabito Ballesteros lanzaron el corrido tumbado ‘Perra madre’; la cantante ranchera Camila Fernández compartió la versión extendida de su último disco,;y el mexicano Jasiel Núñez presentó su tercer álbum de estudio con la participación del mexicano Peso Pluma.

Ricky Martin versiona al estilo mexicano ‘A medio vivir’

La estrella puertorriqueña Ricky Martin compartió una nueva versión de ‘A medio vivir’, el tema escrito por el venezolano Franco De Vita que en 1995 marcó un punto de inflexión en su carrera internacional como figura global del pop latino, al que ahora incorporó un toque de música regional mexicana con la colaboración del mexicano Carín León.

Natalia Lafourcade, voz de la música de la serie ‘Cometierra’

La cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade presentó ‘Cometierra’, tema oficial de la serie homónima de Amazon Prime Video basada en la novela de la argentina Dolores Reyes, que combina ritmos alternativos con elementos del folclore latinoamericano y refleja un vínculo entre la protagonista de la serie y problemáticas actuales de la sociedad.

Armenta y Gabito Ballesteros lanzan corrido tumbado

El cantante y compositor mexicano Armenta lanzó el corrido tumbado ‘Perra madre’, una colaboración con el artista mexicano Gabito Ballesteros que aborda mediante una melodía melancólica el dolor del desamor y el conflicto interno ante los recuerdos de una relación que no se ha superado.

Camila Fernández presenta versión extendida de su disco

La cantante mexicana Camila Fernández, hija y nieta de los representantes de la música ranchera Alejandro Fernández y Vicente Fernández, continúa el camino de su familia con la publicación de la versión extendida de su disco ‘La Fernández’ que incorpora dos canciones inéditas, entre ellas ‘Culpa mía’, un dueto junto al mexicano El Mimoso.

Jasiel Núñez comparte álbum ‘Lo aprendí en la lleca’

‘Lo aprendí en la lleca’ es el tercer álbum de estudio del artista mexicano Jasiel Núñez, con siete canciones que incluyen colaboraciones con su compatriota Peso Pluma en el tema principal ‘La lleca’, así como con los también mexicanos Chino Pacas y Calle 24, en un proyecto que combina elementos de la música tradicional mexicana, con referencias a su infancia en Guadalajara, y sonidos contemporáneos. EFE

bec/ims/lar

