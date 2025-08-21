Riesgo máximo de incendios en más de una veintena de comunas del centro y sur de Portugal

Lisboa, 21 ago (EFE).- Más de 20 municipios continúan este jueves en riesgo «máximo» de incendio en Portugal, ubicados en los distritos de Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre y Faro (este último ubicado en el Algarve, en el sur del país), según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera.

Por otro lado, los concejos que se encuentran en riesgo «muy elevado» sobrepasan el centenar, y se ubican mayoritariamente en las regiones Centro y Norte del país, varios de ellos fronterizos con España.

El resto se encuentra en nivel de peligro «elevado» o «moderado», a excepción solamente de Aveiro y Esposende, hacia el norte, en la costa atlántica, que se encuentran en riesgo «reducido».

El IPMA indicó que su previsión para este jueves es de cielo «poco nublado o limpio», con alguna nubosidad hasta media mañana en el litoral de la región Centro y viento «a veces fuerte» en la faja costera occidental y las tierras altas; así como una «pequeña subida de la temperatura máxima».

La entidad meteorológica, que publica las temperaturas de las capitales de distrito, informó en su web de que la máxima se registrará en Évora, con 34 grados centígrados, seguida de Castelo Branco, con un grado menos.

La mínima se registrará en Guarda, fronteriza con Salamanca, con 11 grados. EFE

