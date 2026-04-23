Rinden homenaje en Kiev a los ‘liquidadores’ de Chernóbil por los 40 años de la catástrofe

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Kiev, 23 abr (EFE).- Decenas de personas y algunas asociaciones cívicas rindieron este jueves homenaje en una Iglesia greco-católica ucraniana a los miles de ‘liquidadores’, como se conoce en Ucrania a las personas que fueron desplegadas en la central nuclear de Chernóbil para soterrar la radioactividad que se liberó en el accidente en la infraestructura, del que el domingo se cumplen 40 años.

Uno de los protagonistas del acto fue Oleksandr Ryabeka, que trabajaba en el KGB soviético en el momento de la catástrofe y fue desplegado en la zona de exclusión menos de una semana después del accidente para coordinar la respuesta, evacuar completamente de civiles la superficie más afectada y garantizar allí el orden.

Debido a los altísimos niveles de radioactividad, los trabajadores desplegados cerca del lugar del accidente no permanecían en sus puestos durante más de tres meses. Pero debido a la responsabilidad de su misión como parte del servicio secreto soviético, Ryabeka estuvo cerca de la central un año entero de forma ininterrumpida.

La mayor parte de sus compañeros de unidad que participaron en los trabajos de emergencia en Chernóbil han muerto. A consecuencia del tiempo que pasó expuesto a esos niveles de radiación, Ryabeka ha sido sometido a un trasplante de riñón y sufre de múltiples afecciones y problemas en el corazón, el sistema nervioso y los huesos.

“El nivel de radiación empezó a sentirse después de cinco años, y más claramente después de diez”, dijo a EFE Ryabeka antes del comienzo del acto.

‘Afganos de Chernóbil’

Al igual que otros oradores en el acto de homenaje, Ryabeka destacó el sacrificio de todos los que tras el accidente pusieron en peligro su vida y en muchos casos acabaron muriendo para mitigar los efectos del accidente y proteger a todos.

Además de en los discursos, el evento consistió en interpretaciones de música clásica y religiosa a cargo de una orquesta, una coral y varios solistas.

En una pantalla gigante se proyectaron imágenes de la catástrofe, y Ryabeka condecoró a varias personalidades por su apoyo a quienes vieron comprometida su salud de por vida en Chernóbil.

El acto estuvo organizado entre otros por la asociación ‘Afganos de Chernóbil’, que agrupa a veteranos del Ejército y de los servicios secretos y otros órganos del Estado que participaron en las labores de control de daños tras el peor accidente nuclear de la historia.

Según explicó Ryabeka a EFE, ‘afganos’ es el término que se daba en la antigua Unión Soviética de la que formaba parte Ucrania en el momento del accidente a los veteranos de la guerra de Afganistán, y el apelativo fue utilizado para designar a los ‘veteranos’ de Chernóbil. EFE

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