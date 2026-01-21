Rivadeneira, nueva presidenta del correísmo, afirma que el ego llevó a disputas internas

Andrea Farnós

Quito, 21 ene (EFE).- El correísmo busca recomponerse en torno a Gabriela Rivadeneira, recientemente elegida presidenta de la Revolución Ciudadana (RC) tras pasar los últimos seis años asilada en México, de donde volvió para asumir un rol protagónico en la formación que lidera a distancia el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y de la que afirmó que parte de sus disputas internas han sido por una cuestión de ego.

«Los seres humanos tenemos muchas cualidades y también muchas debilidades, y yo creo que el ego es una de las debilidades más grandes que ha pesado sobre estas disputas internas», señaló en una entrevista con EFE apenas dos días después de la convención nacional del partido celebrada el pasado fin de semana en la ciudad costera de Manta.

«Mi tarea hoy es organizar el partido y este no puede ser una plataforma de intereses individuales», sentenció la política, que en 2017 llegó a ser presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento).

El correísmo, que ha perdido las tres últimas elecciones presidenciales en la segunda vuelta (2021, 2023 y 2025), ha vivido tensiones internas en los últimos meses, sobre todo cuando un grupo de autoridades municipales y provinciales dirigieron una carta a Correa para pedir «una renovación profunda» ante «una crisis que se refleja en una profunda desconexión con el país».

Para Rivadeneira, la solución pasa por «elevar el nivel del debate político» y, por tanto, aumentar «el grado de madurez» para poder dialogar y debatir, pero sin sobrepasar líneas rojas, y para ella la principal línea roja es la ética, que va «acompañada de una carga moral importante». «Lo que dices, tienes que demostrarlo», afirmó.

Reconoce fallos

La nueva presidenta de la RC identificó algunos errores del partido que derivaron en las sucesivas derrotas en las urnas. Por un lado, consideró que «haber dejado que el ‘marketing’ lo trate de hacer todo» no fue una buena idea, por lo que apostará por recuperar la comunicación política, que considera «un valor fundamental».

Por otro lado, destacó la importancia de la formación, que considera que tiene que ser el hecho más pragmático de la organización, y señaló que «hay que apostarle al cambio de matriz cultural en todas las esferas y entrar en la guerra cognitiva».

Con todo, destacó la importancia de «consolidar» el movimiento y abrirse a otro tipo de sectores como la cultura, que «jugó un rol fundamental en la sensibilidad de nuestros pueblos».

Por ello, valoró que esa puede ser una vía para ir «saldando ciertas cosas», además de convocar a quienes en algún momento se pudieron sentir desplazados.

«El cambio que viene es desde el pensamiento. Tenemos que sacudirnos de una sumisión a la que nos han tenido sometidos estos gobiernos pensando que no hay otra opción», dijo en referencia a las administraciones de corte neoliberal de Lenín Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023) y el actual Daniel Noboa.

Elecciones en el horizonte

A la pregunta de si pretende ser candidata presidencial del correísmo en las próximas elecciones de 2029, Rivadeneira destacó que su principal reto es centrarse en la organización del partido. «Hoy regreso convencida de que los nuevos cuadros tienen que asumir los liderazgos, pero eso solo lo podemos hacer con un partido fuerte», declaró.

«El partido es el que se presenta a las elecciones, y por supuesto que vamos a presentar cuadros, hombres, mujeres, etcétera. El asunto es que no puede ser al revés». En ese sentido, remarcó que Revolución Ciudadana no es un movimiento electoral, sino una organización política dispuesta a la disputa en las urnas. Su siguiente disputa serán las elecciones municipales de 2027. EFE

