Rivales en guerra de Sudán ofrecen ayuda tras el deslizamiento mortal en el oeste del país

Jartum, 2 sep (EFE).- Las principales partes del conflicto bélico sudanés se han ofrecido para ayudar en la búsqueda de cadáveres de alrededor de mil personas enterradas por el deslizamiento de tierra que arrasó una aldea en una zona montañosa y fuera de su control en el oeste de Sudán.

Tanto el Ejército como la Alianza Fundacional, liderada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lamentaron la tragedia, ocurrida en la aldea de Tasrin, en la lejana zona occidental de Jebel Marra, del estado de Darfur Central.

Esa región está controlada por el llamado Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM/A, según sus siglas en inglés), que no participa en la devastadora guerra que azota el país desde 2023, y que ha lanzado un llamamiento pidiendo ayuda internacional urgente para la busqueda de cadáveres y desaparecidos entre las rocas y el barro.

La tragedia ocurrió el pasado domingo cuando un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias arrasó la aldea de Tasrin sepultando a alrededor de mil habitantes, pero las principales informaciones sobre lo sucedido no se dieron a conocer hasta la noche del lunes a martes por el SLM/A, que no dispone de recursos para afrontar un desastre de tal calibre.

«Anunciamos nuestra plena cooperación con el SLM/A, y dedicaremos todas las capacidades del ‘Gobierno de Paz’ al servicio de nuestro pueblo» en Tasrin, dijo la Alianza Fundacional, compuesta por grupos políticos y militares y liderada por la FAR.

El «Gobierno de Paz» fue anunciado recientemente por dicha alianza en la inmensa región de Darfur (oeste) para ser un Ejecutivo paralelo al de Jartum, controlado por el Consejo Soberano, cuyo presidente es Abdelfatah al Burhan, es el máximo líder del Ejército.

En un comunicado, la alianza opositora subrayó que «ha formado un comité de emergencia por parte del gobierno para abordar los efectos de la tragedia y coordinarse con las autoridades pertinentes para proporcionar información inicial y prestar ayuda y asistencia».

En este sentido también se expresó el Consejo Soberano, de Al Burhan, que anunció su disposición a «destinar todos los recursos posibles para brindar apoyo y socorro a los afectados por este doloroso desastre».

Ni el Consejo Soberano ni las FAR y sus grupos aliados tienen presencia en el terreno en la zona donde ocurrió la desastre en Jebel Marra, una cadena montañosa volcánica, con los picos más altos de Sudán, ubicada en Darfur Central, y es considerada refugio de desplazados por la guerra en el oeste del país.

Los paramilitares pueden, sin embargo, facilitar el acceso a la zona, dado que son quienes controlan los cinco estados de la inmensa región de Darfur, con excepción de Al Fasher, capital de Darfur Norte y último bastión del Ejército en la zona.

«Afirmamos nuestra plena solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas, los desaparecidos y las familias de las víctimas en esta grave tragedia», dijo las FAR en un comunicado.

Tanto los paramilitares como el SLM/A y el Consejo Soberano lanzaron llamamientos para una ayuda internacional urgente a la zona de a tragedia, y el gobernador de Darfur, Minni Arko Minawi, aliado del Ejército, advirtió este martes de que «la tragedia es mayor de lo que nuestro pueblo puede soportar por sí solo». EFE

