Copyright The Financial Times Limited 2019

Asoka Woehrmann, director ejecutivo de DWS, expresó al Financial Times, en marzo, que deseaba participar activamente en la actividad de fusiones y adquisiciones. "Nuestro tamaño y escala no es algo que debamos ocultar. Tenemos que buscar oportunidades en el mercado". Pero admitió que DWS debía primero mejorar su posición.

Otras personas clave relacionadas el Deutsche, desestiman la posibilidad de una fusión. Consideran que la venta de DWS "no es considerada con seriedad”, ya que contravendría la estrategia del consejero delegado, Christian Sewing, de aumentar las ganancias gracias a la existencia de divisiones estables, como la banca comercial y la gestión de activos.

Toda la gente cercana a la negociación insiste en que el acuerdo no está cerrado por completo. Pero a principios de mes, Bloomberg publicó que UBS analizaba una serie de posibilidades de fusión con DWS para la división de gestión de activos.

UBS and Deutsche Bank asset managers in ‘serious’ merger talks

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

UBS y Deutsche Bank, ¿fusión de gestión de activos? Arash Massoudi y Peter Smith en London; Olaf Storbeck (Fráncfort) y Stephen Morris (Zúrich) 24 de abril de 2019 - 11:51 Las divisiones de gestión de activos de Deutsche Bank y de UBS sostienen serias conversaciones en aras de una fusión, aseguran fuentes cercanas a esta negociación. De materializarse el acuerdo, daría vida al nuevo campeón europeo de la industria de la gestión de activos. Las negociaciones sobre al respecto iniciaron “hace varios meses", dijo una de las fuentes. De concretarse, la naciente gestora de activos superaría a la que tiene la francesa Axa y a la que posee la británica Legal & General, creando un rival capaz de competir con la francesa Amundi, que es, actualmente, la principal administradora de patrimonios del mundo, con un portafolio superior a los 1,4 billones de euros. Una de las posibles fórmulas que se analizan es que UBS escinda su negocio de gestión de activos, que administra 700 000 millones de euros, para fusionarlo con DWS, la gestora de activos del Deutsche Bank, a cambio de acciones del nuevo grupo fusionado. DWS, propiedad en un 79% del Deutsche, administra 662 000 millones de euros. El banco alemán seguiría siendo pues el principal accionista de la firma, pero sus intereses se diluirían. Una combinación de DWS y el negocio de gestión de activos de UBS podría generar una mayor competencia para BlackRock y para Vanguard, los gigantes estadounidenses del universo de la inversión, que conjuntamente administran 11,7 billones de dólares (10,4 billones de euros). Se espera que la actividad del sector de los fondos sea sólida en 2019, y que los grupos más grandes (aquellos que administran al menos un billón de dólares) concentren la mayor parte de los nuevos negocios, poniendo en problemas a los rivales de menor talla. Hace 12 años, UBS era la principal gestora de activos, hasta que vivió una dramática caída como resultado de la crisis financiera mundial. Un éxodo de inversores que tuvo lugar durante la última década provocó que la compañía cayera hasta el puesto número 16 entre las principales administradoras de activos en 2018, según un índice elaborado por la consultora de inversiones Willis Towers Watson. DWS tiene más interesados en una posible fusión. Allianz, la mayor aseguradora de Alemania, también ha analizado la posibilidad de realizar una oferta para hacerse con este negocio, según fuentes cercanas a los intercambios. Otros socios potenciales incluyen a Amundi, que está cerca de concluir su integración con la italiana Pioneer (que adquirió por 3 500 millones de euros), a Natixis Investment Managers y a Generali. DWS cotiza como "sociedad limitada por acciones", y como KGaA -una estructura que le otorga a Deutsche Bank derechos especiales de voto siempre que conserve una participación mínima del 40%. Esto permite que Deutsche pueda reemplazar al consejo ejecutivo de DWS sin tener que consultar a otros accionistas. Toda la gente cercana a la negociación insiste en que el acuerdo no está cerrado por completo. Pero a principios de mes, Bloomberg publicó que UBS analizaba una serie de posibilidades de fusión con DWS para la división de gestión de activos. Desde que empezó el año, las acciones de DWS han subido un 35%, otorgándole un valor de mercado de 6 420 millones de euros. Pese al repunte, las acciones siguen cotizando ligeramente por debajo de su valor contable, que es de 32,50 euros por acción. A la luz de las negociaciones que tienen lugar, DWS parece haberse convertido en una de las joyas de la corona de Deutsche Bank, que a su vez negocia su propia fusión con la segunda entidad financiera de Alemania, el Commerzbank. Otras personas clave relacionadas el Deutsche, desestiman la posibilidad de una fusión. Consideran que la venta de DWS "no es considerada con seriedad”, ya que contravendría la estrategia del consejero delegado, Christian Sewing, de aumentar las ganancias gracias a la existencia de divisiones estables, como la banca comercial y la gestión de activos. En marzo del año pasado salió al mercado de valores de Fráncfort una pequeña parte de las acciones DWS, en un intento por desvincular a la gestora de activos del impacto que estaba teniendo sobre ella el flujo negativo de noticias que recaía sobre su grupo matriz y para fortalecer su vocación de gestión de activos. Pese a ello, cuatro meses después de la oferta pública, DWS tuvo que revisar a la baja su expectativa de crecimiento de activos bajo gestión. Y en 2018, cerró con una caída del 5,4% en sus activos administrados, que se ubicaron 662 000 millones de dólares. Asoka Woehrmann, director ejecutivo de DWS, expresó al Financial Times, en marzo, que deseaba participar activamente en la actividad de fusiones y adquisiciones. "Nuestro tamaño y escala no es algo que debamos ocultar. Tenemos que buscar oportunidades en el mercado". Pero admitió que DWS debía primero mejorar su posición. El año pasado, DWS experimentó una salida de capitales de 22 000 millones de euros, que Woehrmann atribuyó a los reembolsos relacionados con la reforma fiscal de Estados Unidos, a que las ventas de los fondos minoristas se vieron ralentizadas por la introducción de las nuevas regulaciones y a que hubo varios retiros importantes de grandes seguros. Copyright The Financial Times Limited 2019