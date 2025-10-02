The Swiss voice in the world since 1935
Rivas, una de las novedades de Honduras para jugar ante Costa Rica y Haití

2 minutos

Tegucigalpa, 2 oct (EFE).- El seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, llamó este jueves a 30 jugadores para los partidos ante Costa Rica y Haití, de la eliminatoria de la Concacaf del Mundial 2026, que se disputarán en el país centroamericano.

Una de las principales novedades en la convocatoria de Rueda es el regreso de Rigoberto Rivas, quien en el último año ha experimentado varias lesiones, que lo dejaron fuera de la pasada Copa Oro.

Luis Vega, Alex López y Yustin Arboleda también vuelven a vestir la camiseta nacional. A ellos se suman dos jóvenes promesas del fútbol hondureño: Nayrobi Vargas, delantero de 19 años que milita en las divisiones inferiores del Mainz 05 alemán, y Leonardo Posadas García.

Honduras se enfrentará a Costa Rica el próximo 9 de octubre en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Luego regresará a Tegucigalpa para medirse con Haití el 13 de octubre, en el estadio José de la Paz Herrera Uclés.

– Lista de convocados de Honduras:

Porteros: Edrick Menjívar (Olimpia), Luis López (Real España) y Luis Ortiz (Motagua).

Defensas: Getsel Montes (Herediano-CRC), Joseph Rosales (Minnesota-USA), Andy Nájar (Nashville-USA), Luis Vega, Marcelo Santos, Cristopher Meléndez y Luis Crisanto (Motagua); y Franklin Flores (Real España).

Centrocampistas: Deybi Flores (Al Najma-ARS), Kervin Arriaga (Levante-ESP), Rigoberto Rivas (Kocaelispor-TUR), Carlos Pineda (Sporting-CRC), Jorge Álvarez y José Pinto (Olimpia); Denis Meléndez (Motagua), Raúl García (Universidad Pedagógica), Alex López y Deyron Martínez (Olancho); Alexy Vega (Marathón) y Leonardo Posadas (Hamburgo SV II-GER).

Delanteros: Antony Lozano (Santos Laguna-MEX), Romell Quioto (Al Najma-ARS), Luis Palma (Lech Poznán-POL), Jorge Benguché y Yustin Arboleda (Olimpia); Nayrobi Vargas (Mainz 05 II-GER) y Dixon Ramírez (Real España). EFE

ac/adl/car

