River derrota a Estudiantes e Independiente vuelve a perder y se queda sin técnico

2 minutos

Buenos Aires, 13 sep (EFE).- River Plate derrotó este sábado a domicilio por 1-2 a Estudiantes en La Plata y ratificó su condición de único líder de la Zona B del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Con goles de Giuliano Galoppo e Ignacio Fernandez, el Millonario se impuso ante un rival que descontó a través de Santiago Núñez, y pese a jugar desde el minuto 39 con un jugador menos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

Con este triunfo, River es líder con 18 unidades, dos más que Deportivo Riestra, que el viernes derrotó por 2-0 a Central Córdoba, mientras que Vélez Sarsfield completa el podio de esta Zona B con 15 puntos tras su empate 0–0 el viernes con Huracán.

En el Grupo A, en tanto, Barracas Central es el sorprendente líder con 15 puntos luego de igualar hoy 0-0 con Godoy Cruz, Central Córdoba lo escolta con 13 enteros, al igual que Banfield, que hoy dio el golpe y venció por 0-1 a Independiente.

Tras esta nueva derrota en la octava jornada interzonal, el entrenador de 45 años Julio Vaccari presentó su renuncia del Rojo que se mantuvo en la última posición del Grupo B con apenas tres unidades.

Carlos Matheu se hará cargo del plantel profesional de Independiente hasta que los dirigentes elijan a un nuevo entrenador.

El viernes, en el duelo clásico de la fecha, Racing Club derrotó por 2-0 a San Lorenzo.

Este domingo se disputarán los cinco partidos restantes: con Rosario Central-Boca Juniors como destacado y completan la fecha con Gimnasia-Unión, Instituto-Argentinos Juniors, Tigre-Talleres y Defensa y Justicia-Platense. EFE

