River estrena la era Coudet con un ajustado triunfo ante Huracán

2 minutos

Buenos Aires, 13 mar (EFE).- River Plate estrenó esta noche la era Coudet como entrenador con un ajustado triunfo a domicilio por 1-2 ante Huracán por la décima jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, de penalti, el ‘Millonario’ se impuso ante un rival que logró el transitorio empate a través del ecuatoriano Jordy Caicedo, también de pena máxima.

El encuentro tuvo, además, otro penalti detenido por el portero ecuatoriano Hernán Galíndez al ingresado colombiano Juan Fernando Quintero, además de dos expulsiones: Lucas Carrizo en el local y Facundo Colidio en la visita.

De esta manera, Eduardo Coudet -tras su salida del Deportivo Alavés español- comenzó su era al frente de River con un triunfo luego de la salida de Marcelo Gallardo, en su segundo ciclo en el ‘Millonario’ y el interinato por un partido de Marcelo Escudero.

Con esta victoria, River trepó a la quinta posición de la Zona B con 14 unidades y Huracán se quedó en el octavo lugar con 12 enteros.

En el Estadio Tomás Adolfo Ducó estuvo en un palco el técnico argentino Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, que observó a sus jugadores: el portero Galíndez y el delantero Caicedo en el ‘Globo’ y Kendry Páez en River.

En otros partidos registrados este jueves, Talleres le ganó en el clásico cordobés por 2-0 a Instituto, mientras que en el otro duelo cordobés Belgrano se impuso como visitante por 0-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, a la vez que Defensa y Justicia empató 1-1 con Central Córdoba y Deportivo Riestra en el duelo con Gimnasia y Esgrima de Mendoza no pasaron del 0-0.

En esta décima fecha, el miércoles en el clásico Boca Juniors empató 1-1 con San Lorenzo, mientras que el martes Independiente igualó 4-4 con Unión de Santa Fe y Racing Club firmó un 0-0 con Sarmiento, en Junín.

Este viernes se completará la fecha con el duelo que animarán Estudiantes de La Plata y Lanús. EFE

fca/gbf

(foto)