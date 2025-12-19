River Plate confirmó al mediocampista argentino Fausto Vera como su primer fichaje de 2026

Buenos Aires, 19 dic (EFE).- River Plate oficializó este viernes al mediocampista Fausto Vera como su primer fichaje para la temporada 2026.

El argentino, exjugador del Atlético Mineiro brasileño, cumplió en la mañana del viernes con la revisión médica y luego selló su vínculo para incorporarse desde este sábado a la pretemporada a cargo del entrenador Marcelo Gallardo.

“Fausto Verá selló su vínculo con el club a préstamo por un año, con opción de compra. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial del club”, informó River en un comunicado.

Según medios locales, la operación se concretó a cambio de 500.000 dólares por el préstamo, mientras que el ‘Millonario’ dispondrá de la opción de compra de la ficha, que asciende a 4,6 millones de dólares.

“Estoy feliz de llegar al club más grande de la Argentina”, dijo Fausto Vera en una declaración que acompañó al comunicado publicado por River en redes sociales.

El equipo de Gallardo no encontró su mejor desempeño en 2025: fue eliminado de la Copa Libertadores, no logró atravesar la fase de grupos del Mundial de Clubes y estuvo lejos de alzar alguno de los tres títulos locales en juego, además de haber sido derrotado con claridad en el último Superclásico ante Boca Juniors.

Los fanáticos ‘millonarios’ reclaman en las tribunas y las redes sociales un recambio urgente en el plantel, que ya se inició e incluye la salida del colombiano Miguel Borja y el referente Enzo Pérez, entre otros jugadores. EFE

