River Plate en negociaciones avanzadas para incorporar al ecuatoriano Kendry Páez

1 minuto

Buenos Aires, 28 ene (EFE).- El argentino River Plate se encuentra en tratativas avanzadas para incorporar al joven mediocampista ecuatoriano Kendry Páez a préstamo por un año, según informaron a EFE fuentes del Millonario, que precisaron que la operación incluirá la rescisión por parte del Chelsea -dueño de su ficha- del actual préstamo al Estrasburgo francés.

Desde River adelantaron que el futbolista viajará rumbo a Argentina en las próximas 36 horas para cumplir con la revisión médica y sellar el préstamo, que se extenderá por un año, no incluirá una opción de compra y contará con una cláusula de repesca tras la finalización del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE

