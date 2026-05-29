River Plate ficha a otro campeón mundial: Nicolás Otamendi

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Buenos Aires, 29 may (EFE).- River Plate anunció este viernes el fichaje del zaguero Nicolás Otamendi, que se incorporará al equipo después de jugar con la selección de Argentina el Mundial y tras haber culminado su contrato con el Benfica portugués.

El zaguero de 38 años, reconocido hincha del Millonario, extiende así a cinco la lista de campeones mundiales en Catar 2022 que integran ahora el plantel rojiblanco: el portero Franco Armani y los defensores Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.

Otamendi llegó este viernes por la tarde al estadio Monumental de Buenos Aires para firmar un contrato que lo unirá a River hasta el 31 de diciembre de 2027, de acuerdo al comunicado oficial difundido por el club.

Tanto Otamendi como Montiel fueron incluidos este jueves en la lista de 26 jugadores convocados por el entrenador Lionel Scaloni para ir en busca del bicampeonato en la cita que se disputará a partir del próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Ambos serán piezas fundamentales de la defensa millonaria durante la segunda mitad de año, en la que el equipo buscará pasar página en el plano local tras caer derrotado ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y con la mira puesta también la Copa Sudamericana.

En el torneo continental, River culminó como líder invicto del grupo H y enfrentará en octavos de final al ganador del duelo entre el colombiano Independiente Santa Fe y el venezolano Caracas.

La llegada de Otamendi se da tras seis años en el Benfica, donde logró tres títulos y llegó a convertirse en pilar del equipo y capitán.

Previamente, había pasado por el Manchester City inglés, el Valencia de España, el Oporto de Portugal, el Atlético Mineiro de Brasil y el argentino Vélez Sarsfield, club en el que se formó. EFE

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