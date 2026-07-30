River sufrió una nueva derrota ante Gimnasia y profundiza su mal momento

Compartir

2 minutos

Buenos Aires, 29 jul (EFE).- River Plate cayó este miércoles por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima, en La Plata, por la segunda fecha del Torneo Clausura y sumó su cuarta derrota en forma consecutiva.

Con un solitario gol de Alexis Steimbach, el equipo platense se impuso ante un ‘Millonario’ que sumó su tercer traspié en este semestre, porque después de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano (3-2) se sumó la eliminación en Copa Argentina ante Aldosivi de Mar del Plata (3-1) y las dos primeras jornadas de este Clausura: Barracas Central (1-0) y Gimnasia y Esgrima La Plata (1-0).

De esta manera, River tendrá el próximo fin de semana un duelo decisivo para permitirle sumar aire al ciclo de Eduardo Coudet de local ante Rosario Central.

En otros resultados de este miércoles, Barracas Central se mantuvo con puntaje ideal tras vencer 1-0 a Aldosivi de Mar del Plata, mientras que Defensa y Justicia volvió a la victoria tras imponerse por 2-1 contra Deportivo Riestra.

El martes, en el comienzo de esta segunda jornada, Argentinos Juniors también había logrado puntaje ideal de seis unidades tras golear por 3-0 a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Racing Club igualó en cero como visitante ante Rosario Central, Banfield se impuso por 3-2 ante Sarmiento de Junín y San Lorenzo, con un agónico gol de Rodrigo Auzmendi en el minuto 86 venció a Gimnasia y Esgrima de Mendoza para sumar sus primeros puntos del certamen.

Esta segunda jornada continuará este jueves con cuatro partidos con Talleres-Vélez Sarsfield e Independiente-Newell’s Old Boys como los salientes.

En tanto, tres encuentros fueron reprogramados para la próxima semana: Boca Juniors-Estudiantes, Tigre-Belgrano y Unión-Lanús, por la participación del ‘Xeneize’, el ‘Matador’ y el ‘Granate’ en los partidos de vuelta de las repescas de Copa Sudamericana. EFE

fca/gbf