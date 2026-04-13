River vence como visitante a Racing y mantiene campaña perfecta en Argentina

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Buenos Aires, 12 abr (EFE).- River Plate derrotó este domingo por 0-2 a Racing Club como visitante y sigue con su andar perfecto en el torneo local desde la llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica.

Con goles de sus delanteros Facundo Colidio y Sebastián Driussi, el ‘Millonario’ se consolidó en el segundo lugar de la Zona B del Torneo Apertura, con 26 puntos, a tres del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

Este triunfo llega en la antesala del duelo con Carabobo por la Copa Sudamericana pero a una semana del Superclásico del fútbol argentino del domingo próximo ante Boca Juniors en el estadio ‘Monumental’.

Justamente, el ‘Xeneize’ igualó 1-1 el sábado con Independiente en la Bombonera también por la decimocuarta jornada del certamen doméstico, y tendrá el martes el duelo ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores antes del cruce frente a River.

En otros resultados de esta jornada, Estudiantes de La Plata venció por 2-1 a Unión y es líder de la Zona A, Independiente Rivadavia doblegó por 3-1 a Argentinos Juniors para ser el primer equipo clasificado a los octavos de final y San Lorenzo igualó 0-0 como visitante contra Newell’s Old Boys.

La jornada se completó con el triunfo por 1-0 de Belgrano sobre Aldosivi el viernes, la victoria de Instituto 0-1 ante Deportivo Riestra y el éxito de Barracas Central por 1-2 contra Estudiantes de Río Cuarto el sábado, mientras que este domingo Platense empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Huracán doblegó por 3-1 a Rosario Central y Atlético Tucumán no salió del cero a cero con Tigre.

Este lunes, entretanto, se jugarán los últimos cuatro duelos de la jornada con el clásico del sur del conurbano bonaerense entre Lanús y Banfield como el estelar y además los juegos Defensa y Justicia-Talleres, Sarmiento-Gimnasia y Vélez Sarsfield-Central Córdoba. EFE

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