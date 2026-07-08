Rob Reiner recibe una nominación póstuma al Emmy por ‘The Bear’

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Los Ángeles (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El actor y director Rob Reiner obtuvo una nominación póstuma en la 78ª edición de los Emmy, a mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en ‘The Bear’.

El director de ‘Cuando Harry encontró a Sally’, acumuló ocho nominaciones a los Emmy a lo largo de su carrera, seis de ellas por su trabajo como actor en la serie setentera ‘Todo en familia’, donde interpretó a Michael Stivic, un papel que le valió dos premios Emmy, en 1975 y 1978.

Reiner comparte candidatura con Michael J. Fox y Brett Goldstein por sus actuaciones en ‘Terapia sin filtro’; Hamish Linklater, por ‘La maldición de Widow’s Bay’; Christopher McDonald, por ‘Hacks’ y Connor Storrie, por ‘Saturday Night Live’.

La nominación de Reiner llega a esta edición de los Emmy marcada por la tragedia. El director y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025 y su hijo Nick Reiner está acusado de asesinarlos.

En ‘The Bear’, la serie protagonizada por Jeremy Allen White, Reiner interpreta a Albert Schnurr, un consultor de restaurantes y negocios que se convierte en mentor de Ebraheim (Edwin Lee Gibson) y lo ayuda a estructurar y expandir su negocio de sándwiches.

El actor aparece en tres episodios de la cuarta temporada de esta serie que ha acumulado ocho nominaciones. EFE

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(foto)(vídeo)