Roban 32 millones de euros en un ciberataque a la mayor plataforma cripto de Corea del Sur

2 minutos

Seúl, 27 nov (EFE).- La plataforma de criptomonedas surcoreana Upbit, la mayor del país asiático, sufrió este jueves un ciberataque masivo en el que se robaron 54.000 millones de wones (unos 32 millones de euros/37 millones de dólares), anunció su operador.

«Hemos confirmado que algunos activos de la red Solana, con un valor aproximado de 54.000 millones de wones, se transfirieron a una dirección de billetera externa no autorizada a las 4:42 hora local (19:42 GMT del miércoles)», dijo en un comunicado la firma Dunamu.

Tras la detección de la intrusión, la plataforma detuvo inmediatamente los servicios de depósito y retiro de activos digitales, y realizó una inspección exhaustiva, «priorizando la protección de los activos de nuestros miembros», explicó.

«Identificamos de inmediato el alcance de la salida de activos digitales causada por los retiros inusuales y cubriremos el importe total con activos de Upbit para garantizar que no se dañen los activos de nuestros miembros», añadió el operador.

Dunamu se disculpó por los inconvenientes ocasionados a sus usuarios y dijo que han implementado una serie de medidas.

Entre ellas citó la transferencia de todos los activos a una billetera fría para evitar futuras transferencias anormales, un intento de congelación en cadena, los preparativos necesarios para cooperar con las autoridades investigadoras pertinentes, y una comprobación completa de la seguridad de depósitos y retiros.

«Estamos realizando una revisión exhaustiva de la estabilidad y seguridad de todo el sistema de depósito y retiro de activos digitales, no solamente de la red Solana. Los servicios de depósito y retiro se reanudarán de forma secuencial tan pronto como se garantice la seguridad», añade el texto.

El operador de Upbit dijo que la plataforma prioriza sus activos y «hará todo lo posible para brindar un servicio más seguro basado en un sistema de seguridad reforzado». EFE

