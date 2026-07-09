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Roban carga millonaria de fármacos para adelgazar y otros artículos de aduana paraguaya

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 9 jul (EFE).- Un grupo armado robó este jueves fármacos contra la obesidad, teléfonos celulares y otros artículos valuados en tres millones de dólares de una carga que había sido incautada previamente en Paraguay y estaba resguardada en un depósito usado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), informaron las autoridades.

Durante la madrugada, unos 15 sujetos armados ingresaron a un almacén en la ciudad de Mariano Roque Alonso (centro), junto a Asunción, la capital del país, para sustraer la mercadería, lo que activó un operativo que permitió recuperar «gran cantidad de los productos robados», explicó a periodistas el titular de la DNIT, Óscar Orué.

La carga había sido trasladada al depósito de la DNIT después de que el pasado 1 de julio un grupo armado intentara, sin éxito, asaltar un camión de valores que transportaba los medicamentos, celulares, perfumes y otros productos por una carretera a unos 200 kilómetros al norte de Asunción.

Entre el cargamento destacan cajas de tirzepatida, un fármaco utilizado para tratamientos de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Los sujetos entraron al predio administrado por privados después de que la vigilante abriera las puertas y tras reducir al policía que resguardaba el lugar, quien, según Orué, pese a resultar herido, está «fuera de peligro».

La Policía encontró abandonados tres vehículos al parecer usados en el atraco en las localidades de Luque e Ypacaraí, ubicadas en el departamento Central.

El jefe del departamento contra el crimen organizado de la Policía Nacional, el comisario Rolando Benítez, explicó a la radio ABC Cardinal que en las camionetas hallaron «casi la totalidad de los celulares y los medicamentos» robados, además de armas de fuego, cartuchos, radios y pasamontañas.

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) de Paraguay ha alertado sobre el robo en farmacias del país de medicamentos inyectables contra la obesidad y la diabetes que se presume son comercializados ilegalmente en las fronteras con Brasil y Argentina.EFE

nva/lb/lpm

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