Roban de un museo francés tres obras de porcelana china valoradas 9,5 millones de euros

París, 4 sep (EFE).- Al menos tres obras de porcelana china -dos platos y una vasija valoradas en 9,5 millones de euros-, fueron sustraídas del museo francés Adrien Dubouché, en Limoges (centro), en un robo sucedido en la madrugada de este jueves, según informó la prensa francesa.

Según los primeros indicios, una o varias personas entraron en el museo por una de sus ventanas, activando la alarma antirrobo. A pesar de ello, tuvieron tiempo de sustraer al menos tres objetos.

Según el organismo público encargado de promover y preservar las artes tradicionales en Francia, se trata de dos platos «especialmente importantes, hechos en porcelana y procedentes de la manufactura china de Jingdezhen, decorados en blanco y azul y que datan de los siglos XIV y XV».

Solo la vasija china, del siglo XVII, está tasada en unos 6,5 millones de euros.

El museo tuvo que cerrar sus puertas esta mañana y la Fiscalía de Limoges anunció la apertura de una investigación por «robo agravado de bienes culturales expuestos en un museo cometido en grupo y con degradaciones». EFE

