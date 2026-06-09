Roban en Marruecos huellas únicas de pterosaurio estudiadas por científicos españoles

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Rabat, 9 jun (EFE).- Investigadores marroquíes denunciaron el expolio del yacimiento paleontológico de Mibladen (centro de Marruecos) y el robo de una losa de roca con huellas únicas de pterosaurio, un reptil volador que habitó en la Tierra durante la época de los dinosaurios.

Los ladrones se llevaron un bloque de roca de 3,15 metros de largo y 1,5 metros de ancho que contenía un rastro excepcional de seis pares de huellas de extremidades de estos reptiles prehistóricos.

El saqueo, del que se ha informado en estos días, se consumó en mayo tras la publicación de un extenso estudio internacional codirigido por científicos españoles y marroquíes, entre los que destaca Félix Pérez Lorente, doctor en Geología y profesor de la Universidad de la Rioja.

El estudio incluía las coordenadas exactas del yacimiento, una información que sirvió involuntariamente de mapa para los traficantes de fósiles.

El año pasado, uno de los colaboradores del estudio, el profesor Abdelouahed Lagnaoui de la Universidad Hassan I, observó que la mitad de la losa ya había desaparecido y en una última inspección este mes de mayo pudo ver cómo la otra mitad «fue cortada con una sierra para rocas y luego robada», según medios marroquíes.

También participante en el proyecto, el profesor Moussa Masrour calificó la situación de «muy alarmante y preocupante» en la red social Facebook e instó a la protección del patrimonio paleontológico de Marruecos ya que «este caso no es más que un ejemplo entre otros del abandono que sufren numerosos sitios geológicos y arqueológicos».

A pesar de la desaparición completa de las huellas, en 2009 varios investigadores realizaron un molde de la losa y crearon un modelo 3D mediante fotogrametría digital.

No obstante, «nunca será igual que el original», afirmó Lagnaoui.

El yacimiento de Mibladen es uno de los pocos enclaves de toda África con huellas de estos reptiles voladores. Se trata, además, del primero documentado en Marruecos que conservaba un rastro detallado con marcas simultáneas de extremidades, por lo que la comunidad científica ha alertado de que su pérdida supone un golpe irreversible para el patrimonio paleontológico del continente. EFE

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