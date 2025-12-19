The Swiss voice in the world since 1935
Roban un anillo de oro de Napoleón de un museo de Bélgica

Bruselas, 19 dic (EFE).- Un anillo de oro de 18 quilates y cinco brillantes que perteneció a Napoléon Bonaparte fue robado en Bélgica en la noche del miércoles al jueves junto a otros objetos de valor de un museo de la localidad de Genappe (centro), informó hoy la radiotelevisión pública RTBF.

Dos individuos forzaron una ventana para acceder al Último Cuartel General de Napoleón, que funciona como museo de época, rompieron varias vitrinas para sustraer su contenido, según los hechos que investiga la Fiscalía provincial del Brabante Valón.

El anillo fue recuperado durante la huida del emperador el 18 de junio de 1815, tras la batalla de Waterloo.

El «valor histórico de los objetos sustraídos supera su valor económico» y «representa un patrimonio único de la historia europea», según la Provincia del Brabante Valón, propietaria del museo, que reabrirá sus puertas el fin de semana. EFE

