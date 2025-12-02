Roban unos 20.000 proyectiles de munición de ejercito alemán de camión de transporte civil

Berlín, 2 dic (EFE).- Desconocidos robaron hace una semana unos 20.000 proyectiles de munición del ejército alemán de un camión de una empresa de transporte civil, en lo que el Ministerio de Defensa alemán calificó de incidente de seguridad relevante, informa este martes el «Spiegel».

«Nos tomamos muy en serio el robo, ya que este tipo de munición no debe caer en manos equivocadas», dijo una portavoz en declaraciones al semanario.

El hurto se produjo en la noche del lunes al martes de la semana pasada, cuando alguien abrió la plataforma de carga del camión que se encontraba estacionado en un aparcamiento en la localidad de Burg, en el estado federado de Sajonia-Anhalt, en el este del país, y sustrajeron la munición, confirmó el ministerio.

El robo no se descubrió hasta el día siguiente, cuando el conductor de la empresa de transportes llegó a un cuartel cercano para entregar la munición.

Tras una primera inspección, se constató que habían sido robados alrededor de 10.000 proyectiles de munición de combate para pistolas, 9.900 proyectiles de munición de entrenamiento para fusiles de asalto y munición para generar niebla.

Según el ministerio, la empresa de transporte civil incumplió las normas de seguridad para el transporte sensible de munición.

Se supone que la empresa de transporte se encarga en todo momento de la seguridad de la carga del ejército alemán, pero durante el trayecto de la semana pasada no se respetó esta norma.

Según las primeras investigaciones, la parada en la noche del lunes al martes no estaba prevista.

Al parecer, el conductor decidió espontáneamente pasar la noche en un hotel cercano en Burg y durante todo este tiempo, la carga de su camión permaneció sin vigilancia. EFE

