Robert Richardson, el «diablo blanco», homenajeado en Karlovy Vary por su labor artística

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Karlovy Vary (República Checa), 5 jul (EFE).- El aclamado director de fotografía Robert Richardson fue galardonado este domingo en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary con un Globo de Cristal, por su contribución al cine mundial, y el estreno del documental ‘Robert Richardson: The White Devil’, que cuenta su trayectoria vital y artística.

Richardson recibió el premio de la mano del actor estadounidense Harvey Keitel, que quedó sin palabras tras ver un breve montaje que incluía los momentos más destacados de la carrera del premiado: «Tenía un discurso preparado, pero después de lo que acabamos de ver, el trabajo de ‘Bob’ habla por sí solo. Estamos ante uno de los más grandes directores de fotografía de nuestro tiempo», comentó.

«El mismísimo diablo blanco», dijo Keitel, rompiendo los papeles donde tenía escritas unas palabras para el galardonado artista nacido en 1955 y ganador de tres premios Óscar (1991 por ‘JFK’, 2004 por ‘The Aviator’ y 2011 por ‘Hugo’ 2011).

Fue además nominado otras siete veces para la estatuilla a lo largo de su trayectoria, en la que colaboró estrechamente con Quentin Tarantino, Oliver Stone y Martin Scorsese.

Antes de eso, realizó su aprendizaje rodando en ‘Repo Man’ (1984), de Alex Cox, mientras filmaba documentales televisivos para PBS y la BBC.

«No era el chico más brillante. Fui a la Universidad de Vermont y me especialicé en oceanografía. Aunque Vermont no está ni cerca del océano. Pero luego fui a un festival de cine donde vi las películas de Ingmar Bergman. Ese fue el punto de inflexión», explicó Richardson tras subir al escenario del festival checo en medio de calurosos aplausos.

Tras dejar Vermont, trabajó como gerente en un cine durante un año, donde vio todas las películas que se proyectaban varias veces. «Luego solicité ingreso a todas las escuelas de cine que pude», dijo.

Su trabajo en televisión llevó a Oliver Stone a contratarlo para filmar ‘Salvador’ y ‘Platoon’, que requerían un estilo de ‘cinéma vérité’ que solo un director de fotografía documental podía ofrecer.

Su último trabajo también fue bajo la dirección de Stone, con ‘JFK Revisited: Through the Looking Glass’, en 2021.

La película de su vida

«Cuando miro a mi alrededor en las calles de Karlovy Vary y en este auditorio veo a muchísimos jóvenes. Este premio representa el futuro que anhelamos y necesitamos», dijo Richardson tras recibir el Globo de Cristal.

Susurrante, que se ha convertido en parte de su enigmática personalidad, el director de fotografía invitó al equipo creativo detrás del documental ‘Robert Richardson: The White Devil’, liderado por la directora Jana Hojdová, a unirse a él en el escenario.

«Jana dedicó diez años a realizar este documental. Lo construyó prácticamente desde cero. Aunque Bob ha trabajado con casi todos los grandes directores, el mayor elogio que le he oído dedicarle fue para ella», dijo uno de los productores de la película, Matej Chlupácek.

Hojdová, entre lágrimas, agradeció el trabajo del equipo y entregó a Richardson con una pulsera simbólica, pues él tiene la costumbre personal de ponerse una pulsera nueva al comienzo de cada rodaje, pero no lo había hecho para el documental que lo homenajea.

Richardson forma ahora parte del elenco de galardonados de esta edición del Festival junto a Dustin Hoffman, Maggie Gyllenhaal y Jesse Eisenberg. EFE

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