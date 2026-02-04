Roberto Baldo, uno de los argentinos detenidos en Venezuela, es liberado

Buenos Aires, 4 feb (EFE).- Roberto Baldo, un argentino-venezolano que se encontraba detenido en Venezuela desde finales de 2024, fue liberado, según informó este miércoles la senadora oficialista y exministra de Seguridad Nacional argentina Patricia Bullrich.

«¡Roberto vuelve a casa! Mientras algunos negaban la existencia de presos políticos en la dictadura venezolana, él estaba encerrado sin causa y sin debido proceso. Hoy recupera su libertad y vuelve con su familia», escribió Bullrich en su cuenta de la red social X. EFE

