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Roberto Sánchez adelanta a Keiko Fujimori al llegar al 93,92 % del escrutinio en Perú

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Lima, 8 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez adelantó este lunes a la derechista Keiko Fujimori al alcanzarse el 93,92 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el domingo, tras haber neutralizado una desventaja que llegó a ser de 5,5 puntos porcentuales.

Con el 93,92 % de las actas contabilizadas, Sánchez obtiene el 50,008 % de los votos válidos al recibir 8.790.560 votos, frente al 49,992 % de Fujimori, que suma 8.787.618 sufragios.

Aún falta por escrutarse el voto extranjero, donde se espera que Fujimori sea la más votada; además de votos de zonas rurales, en los que las mayores preferencias las tendrá previsiblemente Sánchez; a la vez que hay más de 1.500 actas impugnadas, pendientes de revisión por parte de los jurados electorales. EFE

pbc/fgg/lnm

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