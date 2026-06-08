Roberto Sánchez adelanta a Keiko Fujimori al llegar al 93,92 % del escrutinio en Perú

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Lima, 8 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez adelantó este lunes a la derechista Keiko Fujimori al alcanzarse el 93,92 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el domingo, tras haber neutralizado una desventaja que llegó a ser de 5,5 puntos porcentuales.

Con el 93,92 % de las actas contabilizadas, Sánchez obtiene el 50,008 % de los votos válidos al recibir 8.790.560 votos, frente al 49,992 % de Fujimori, que suma 8.787.618 sufragios.

Aún falta por escrutarse el voto extranjero, donde se espera que Fujimori sea la más votada; además de votos de zonas rurales, en los que las mayores preferencias las tendrá previsiblemente Sánchez; a la vez que hay más de 1.500 actas impugnadas, pendientes de revisión por parte de los jurados electorales.

Con una diferencia de unos 3.000 votos a favor de Sánchez sigue el empate técnico entre ambos, que se tendrá que resolver en las 4.123 actas pendientes de ser contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que equivale al 4,4 % del total de 92.766.

Pese a que los resultados a pie de urna en la tarde del domingo daban una apretada victoria a Fujimori, horas más tarde, las proyecciones de conteo rápido integral vaticinaban que la diferencia entre ambos candidatos se iba a reducir a niveles mínimos a medida que avance el escrutinio, con la posibilidad de que Sánchez adelante a Fujimori.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9 %, otorgó un 50,3 % a Sánchez, contra un 49,7 % a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1 %, señaló que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %.

Al conocer estos resultados, Sánchez salió a un balcón de la emblemática Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, para asegurar ante sus seguidores que «este es el día de la recuperación de la democracia» y consideró que es «el momento de la defensa del voto», por lo que pidió a sus delegados «exigir el respeto al resultado electoral y la voluntad del pueblo».

Por su parte, Fujimori afirmó que «hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo» y expresó que respetará el resultado.

Este lunes, reiteró su llamamiento a la «tranquilidad y serenidad» para esperar a completar el recuento, cuyos resultados reiteró que respetará «sean los que sean», después de que en las elecciones de 2021, en las que perdió por 40.000 votos contra el exmandatario Pedro Castillo, denunciara sin pruebas un fraude en su contra. EFE

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