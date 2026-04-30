Roberto Sánchez afirma que mantendrá a Perú en la Corte IDH y no aplicará pena de muerte

3 minutos

Lima, 30 abr (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez afirmó este jueves que, si alcanza la Presidencia de Perú, no sacará al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ni aplicará la pena de muerte para enfrentar el embate del crimen organizado y la delincuencia común.

«No estamos de acuerdo con denunciar al Pacto de San José, de ninguna manera», enfatizó Sánchez durante una reunión con la prensa extranjera acreditada en Perú, en referencia a la posibilidad que ha dejado abierta la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que será su rival en la segunda vuelta.

La retirada del país de la corte y la aplicación de la pena capital, que no figura actualmente en las leyes nacionales, fue una de las principales propuestas de varios candidatos a las elecciones generales que se celebraron el pasado 12 y 13 de abril.

Sánchez aseguró, al respecto, que su propuesta de Gobierno sobre este tema «es participativa» y comprende «mejorar» el vínculo de su país «en el sistema interamericano de derechos humanos».

Tras señalar que plantea reconocer «como intangibles los derechos humanos», remarcó que para su agrupación, Juntos por el Perú, ese tema «siempre ha estado claro» y rechazan «de manera categórica este asunto» la posibilidad de alejarse de la justicia supranacional.

Sánchez, que compite en estas elecciones en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), del que fue su ministro, también remarcó que no está de acuerdo con la pena de muerte y que en su eventual Gobierno ni él ni su bancada parlamentaria podrán discutir «una propuesta de esas», aunque sí se mostró abierto a la cadena perpetua.

El candidato afirmó que la criminalidad «es gravísima y uno de los graves problemas» que afronta su país y consideró que «se ha juntado con la corrupción».

«Esta suma de actuaciones ilegales del propio sistema político es recurrente para decir que es el problema más grave para nuestro país», acotó, antes de asegurar de que «hay que hacer una profunda reforma» del sistema de justicia, para que este sea «limpio, transparente».

«Queremos paz social con justicia, mano firme con el debido proceso, los derechos humanos no son un aspecto secundario», concluyó.

Cuando ya se ha contado el 97,03 % de las actas, la derechista Keiko Fujimori ratifica su primer lugar, con el 17,11 % de los votos, seguida por Sánchez con el 12,04 %, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,87 %, lo que implica una diferencia de 27.671 votos a favor del izquierdista en la segunda posición.

Los dos primeros candidatos disputarán la jefatura del Estado peruano para el período 2026-2031 en la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 7 de junio.EFE

dub/fgg/gad

(foto) (video)