Roberto Sánchez niega haberse quedado con aportes al partido político Juntos por el Perú

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Lima, 12 may (EFE).- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, rechazó este martes la acusación fiscal por supuestamente falsear declaraciones financieras del partido Juntos por el Perú, razón por la que la Fiscalía pide una pena de cinco años y cuatro meses de prisión.

A través de un mensaje en redes sociales, Sánchez señaló que la Justicia peruana ya descartó que hubiera incurrido en un delito de fraude y ratificó su inocencia por los supuestos delitos de documentación y financiación falsa del partido político y por los que la Fiscalía busca que se le abra un juicio.

De acuerdo con la Fiscalía, Juntos por el Perú falseó sus declaraciones financieras al supuestamente haber ocultado aportes al partido que fueron recaudados en cuentas personales de Sánchez y de su hermano Ricardo, para aparentemente destinarlo a fines personales.

«Demostré que nunca hice uso personal de recursos económicos del partido, y por eso el supuesto fraude como delito grave fue archivado por el Poder Judicial mediante resolución judicial. No se puede construir una condena sobre hechos que ya fueron descartados por la propia justicia», señaló el líder de Juntos por el Perú.

«Rechazo haber dado falsa declaración a ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), pues como representante legal del partido me correspondía trasladar información y documentación oficial a aquellas entidades», apuntó el candidato.

Así mismo, recordó que ha asistido a todas las diligencias realizadas por la Fiscalía durante los cinco años que se prolongó la investigación. «Reafirmo mi proceder correcto y respetuoso de la legalidad. Les demostraré su error», apostilló Sánchez.

El congresista y exministro también abogó por la inocencia de su hermano Ricardo, quien «fue elegido como comité electoral en un congreso nacional del Juntos por el Perú y, como órgano autónomo le correspondió autogestionar su acción de comité electoral».

«Por ello, también su caso está archivado y no tiene ninguna causa pendiente con el ministerio público ni poder judicial. En esos años 2018, 2019 y 2020 no se recibieron ni un sol de fondos públicos esto también está demostrado», concluyó aspirante a la jefatura del Estado peruano.

La acusación contra Sánchez fue presentada el pasado 15 de enero, pero su contenido no trascendió hasta este martes, cuando varios medios nacionales tuvieron acceso a ella, en momentos en que el escrutinio confirma que Sánchez disputaría la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con la derechista Keiko Fujimori.

La acusación contra Sánchez, que también incluye un pedido de inhabilitación política, está prevista que se formalice en una audiencia el miércoles 27 de mayo, cuando falten poco más de dos semanas para la celebración del balotaje, convocado para el domingo 7 de junio. EFE

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