Robinson Canó dice que el homenaje en Nueva York tendrá un lugar especial en su corazón

2 minutos

Redacción Deportes, 15 nov (EFE).- El beisbolista dominicano Robinson Canó no ocultó su emoción al ser homenajeado este sábado en el partido entre los equipos de su natal República Dominicana y Puerto Rico en el Citi Field de Nueva York, al indicar que lo sucedido en el día de hoy siempre estará presente de manera especial en su memoria.

«Este será un día que ocupará un lugar en mi corazón», dijo Canó al hablar con la prensa en el Citi Field, donde las selecciones de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) y de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) celebraron un enfrentamiento para honrar las trayectorias del veterano antesalista dominicano y del extoletero Carlos Delgado.

Canó, quien resaltó que este tipo de reconocimiento es una recompensa al trabajo que realiza un jugador dentro y fuera del terreno, agregó que «como jugador, mirar hacia atrás y que te hagan este tipo de homenaje o reconocimiento para mí es un honor y significa mucho».

«Uno siempre sueña como jugador tener una carrera exitosa y que se le reconozca la trayectoria, todo ese trabajo que se viene haciendo fuera y durante la temporada», explicó el veterano intermedista, quien, en el evento denominado «Showdown», vio a sus compañeros vestir la chaqueta con el número 24 en su honor.

Canó, que inició el partido como segunda base y tercero en el orden ofensivo, fue retirado del terreno, entre lágrimas y algarabía de los presentes, por su compatriota y exjugador de los Mets, Luis Castillo.

Se podría pensar que, a sus 43 años, este homenaje sería una despedida del béisbol para Canó, pero la realidad no es esa, según explicó el campeón de la Serie Mundial con los Yanquis en 2009.

«No es un retiro del béisbol, sino un homenaje, ya que en el béisbol después que pasas de los 35 años se pone difícil y ya tengo varios años fuera de Grandes Ligas», sostuvo Canó, quien reveló que el presidente de la Federación Nacional de Peloteros dominicanos, Erik Almonte, le llamó y le ofreció ser homenajeado en este encuentro entre la principal rivalidad en el béisbol caribeño.

Al referirse a la disposición que siempre ha mostrado de vestir la chaqueta de la República Dominicana, Canó indicó que es un orgullo para todo dominicano representar a su país.

«Como dominicano, no solamente en el deporte, en cualquier ámbito, nosotros siempre nos sentimos orgullosos de nuestra bandera», dijo Canó, que ostenta las coronas del Clásico Mundial de Béisbol y de la Serie del Caribe representando a la República Dominicana. EFE

