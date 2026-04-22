Robles comienza su visita a Ucrania con una ofrenda a los caídos en Kiev

2 minutos

Kiev, 22 abr (EFE).- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, comenzó a primera hora de la mañana del miércoles su visita a Ucrania con una ofrenda a los soldados ucranianos muertos en la guerra con Rusia en el muro de la catedral de San Miguel de las Cúpulas Doradas, donde se les recuerda.

Robles recibió un ramo de flores con un lazo con la bandera de España de un militar ucraniano y lo depositó junto al muro en el que se muestran los rostros de los caídos en la defensa de su país de la agresión militar rusa.

La ministra española hizo la ofrenda junto al viceministro ucraniano de Defensa para Integración Europea, Serguí Boyev.

Robles y Boyev recorrieron posteriormente el muro, en el que hay impresas fotografías de soldados caídos tanto en la guerra abierta por los separatistas controlados por el Kremlin en 2014 como en el conflicto a gran escala provocado por la invasión del Ejército regular ruso en febrero de 2022.

Durante este viaje a Ucrania, Robles se reunirá con su homólogo ucraniano, el ministro de Defensa Mijailo Fedórov, y con el jefe del Servicio Estatal de Fronteras, Valeri Vavriniuk.

También se espera que la ministra española reciba, del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, la Orden de la Princesa Olga en su grado III, en reconocimiento al apoyo militar y humanitario a este país.

Se trata de la primera visita al país de un ministro español después del viaje a España de Zelenski del pasado 18 de marzo, en la que ambos países firmaron acuerdos para avanzar hacia la producción conjunta de armamento y reforzar su cooperación también en otras áreas. EFE

mg/egw/llb

(fotos)(vídeo)