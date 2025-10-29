Robles destaca la contribución de España y Portugal a la OTAN

1 minuto

Lisboa, 29 oct (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, destacó este miércoles la contribución de España y Portugal a la OTAN al culminar una visita a territorio portugués, donde se reunió con su homólogo luso, Nuno Melo.

Ambos coincidieron en la oportunidad económica y laboral que suponen los proyectos en defensa de ambos países, y Robles recordó que España, «gracias al Plan de Modernización que incluye 31 programas nuevos, ya ha alcanzado el 2%», según informó su departamento en un comunicado.

En este plan, que supone casi 10.500 millones de euros, «la industria española será la gran protagonista, al igual que la apuesta por la ciberseguridad y la tecnología dual».

Robles visitó el cuartel STRIKFORNATO (Fuerzas Navales de Ataque y Apoyo de la OTAN) en Portugal, en el que hay desplazados 20 militares españoles, y donde recibió la felicitación de su vicecomandante, el contralmirante británico Craig Wood, por la contribución de la Armada española. EFE

lmg/fpa