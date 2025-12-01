Robles dice que no tiene «ningún» temor por lo que pueda decir Ábalos sobre el Gobierno

Bruselas, 1 dic (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró este lunes que no tiene «ningún» temor ante lo que el exministro José Luis Ábalos pueda decir sobre el Gobierno tras su ingreso en prisión.

«Desde luego, ninguno, yo creo que ninguno», respondió Robles a los medios en Bruselas, donde participó hoy en una reunión de titulares de Defensa de la Unión Europea (UE), tras ser preguntada por si hay temor por lo que Ábalos pueda decir sobre el Gobierno tras su ingreso en prisión.

«Cuando uno entra en prisión es normal. La prisión es muy dura y cada uno tiene derecho a defenderse como quiera y como pueda, así que respeto a todo lo que diga el señor Ábalos, pero hay una cosa muy importante: a la Justicia, en un caso con unos delitos como los que se imputan al señor Ábalos, es muy difícil engañarla», agregó.

Indicó que es «muy difícil engañar» a la Justicia «porque hay un trabajo muy serio de la Guardia Civil y un trabajo muy serio de la Fiscalía».

«Por tanto, no se trata de hacer declaraciones, sino que hay una prueba documental, y ese trabajo es el que ha determinado que el juez haya decretado su prisión provisional», comentó.

Robles subrayó su «confianza plena en la Justicia», y apuntó que cualquier persona imputada «tiene derecho a llevar su línea de defensa como quiera o como pueda».

«La verdad es la que digan los tribunales, no una persona en el ejercicio de su defensa, que es su derecho, un derecho sagrado», expuso.

Preguntada por las críticas del hijo de Ábalos contra ella, la titular de Defensa dijo que con el exministro «tuvo muy poco trato el tiempo» que estuvo en el Gobierno.

«Él tenía el ministerio de Transportes, yo tenia el ministerio de Defensa, que trabaja de una forma bastante individualizada», dijo.

Apuntó que el hijo de Ábalos habla del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que está formado «por 3.000 hombres y mujeres que son servidores públicos profesionales y que solamente se dedican a aquellos trabajos que afectan a la seguridad y a la defensa nacional».

«Ni al señor Ábalos, ni al hijo del señor Ábalos, ni a ningún ciudadano particular, el Centro Nacional de Inteligencia, los 3.000 hombres y mujeres del CNI, se dedican a ellos. Yo entiendo que cuando la gente está con un cierto desespero porque está en prisión, está en su derecho a decirlo. Máximo respeto a lo que cada uno diga, la verdad no es más que la verdad, lo dirán los tribunales», recalcó.

La ministra de Defensa también pidió que no se use el nombre del CNI «en vano» porque «como el CNI no se puede defender y todo es secreto, es muy fácil utilizarlo».

«Cuando el juez ha decretado la prisión provisional, sus razones tendrá, y esas son las razones que debería combatir el señor Ábalos», aseveró. EFE

